ДФЛ объявила имена номинантов на приз лучшему молодому игроку России

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сегодня, 12:14

Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила имена номинантов ежегодной премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги (до 21 года).

В список номинантов вошли: («Ростов»), («Уфа»), , (оба – ЦСКА ), («Динамо»), («Локомотив»), и (оба – «Спартак»), а также («Краснодар»).

Стоит отметить, что впервые в истории премии в число номинантов не вошёл ни один нападающий.