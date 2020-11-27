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ДФЛ объявила имена номинантов на приз лучшему молодому игроку России

сегодня, 12:14

Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила имена номинантов ежегодной премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги (до 21 года).

В список номинантов вошли: Данил Глебов («Ростов»), Артём Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба – «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).

Стоит отметить, что впервые в истории премии в число номинантов не вошёл ни один нападающий.

Лучший молодой игрок будет определен посредством голосования среди 100 человек: руководителей РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеров сборных России, экспертов и представителей СМИ. Они определят из общего списка номинантов пять лучших игроков, расставив их по местам.

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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:26
А Зенит ...
Я на стреме
Я на стреме ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:22
здесь Жирков без вариантов)
berda2003
berda2003
сегодня в 12:59
ничего себе дети... как водку жрать и плестись по полю - взрослые...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:54
Премиально номинально актуально, а на деле ни одного.Вообще ни одного.Все пустые, корявые и недоделанные.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:51
Это очень актуально,сексуально,премиально,
а пацанчик подрастёт-
и в небытие уйдёт!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:50
Магкеев или Марадишвили.
drug01
drug01
сегодня в 12:48
Состав хороший всем удачи в футболе
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:45
А из Рубина молодых нет ? все куплено , Федун все купил !)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:38
Кроме специалистов они мало кому известны.
makkie
makkie
сегодня в 12:34
Стоит отметить, что впервые в истории премии в число номинантов не вошёл ни один нападающий.
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Даже если бы Чалов вошёл, предложение бы осталось :)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:28
А где деградант Чалов или его Гинер уже не пиарит для продажи?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:19
А почему Артёмки нет🤣🤣🤣)))
Gahi
Gahi
сегодня в 12:17, ред.
Главное чтобы они не затерялись после номинации. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Уткин из Краснодара...
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