ДФЛ объявила имена номинантов на приз лучшему молодому игроку России

Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила имена номинантов ежегодной премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги (до 21 года).
В список номинантов вошли: Данил Глебов («Ростов»), Артём Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба – «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).
Стоит отметить, что впервые в истории премии в число номинантов не вошёл ни один нападающий.
Лучший молодой игрок будет определен посредством голосования среди 100 человек: руководителей РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеров сборных России, экспертов и представителей СМИ. Они определят из общего списка номинантов пять лучших игроков, расставив их по местам.
а пацанчик подрастёт-
и в небытие уйдёт!
а пацанчик подрастёт-
и в небытие уйдёт!
________________________
Даже если бы Чалов вошёл, предложение бы осталось :)))
________________________
Даже если бы Чалов вошёл, предложение бы осталось :)))