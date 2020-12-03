ВТБ выделит на развитие академии московского «Динамо» 5 млрд рублей

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03 декабря 2020, 11:34

Группа ВТБ создала фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент призван обеспечить стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда – 5 млрд руб.

«Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и, таким образом, создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России», — прокомментировал председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

В настоящее время академия «Динамо» запускает целый ряд новых проектов, в их числе открытие филиалов в регионах России. В феврале 2020 года уже начал свою работу первый филиал академии в Республике Дагестан, в котором занимаются почти 300 детей. В планах – открытие до 4-х филиалов по всей России к 2023 году. Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые получат возможность продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется строительство нового комплекса академии в Москве, соответствующего всем современным инфраструктурным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Это позволит собрать под одной крышей все команды академии и обеспечить комфортные условия проживания воспитанникам из регионов.

Недавно сообщалось, что академия «Динамо» получила статус «Академия высшей категории».