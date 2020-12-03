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ВТБ выделит на развитие академии московского «Динамо» 5 млрд рублей

03 декабря 2020, 11:34

Группа ВТБ создала фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент призван обеспечить стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда – 5 млрд руб.

«Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и, таким образом, создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России», — прокомментировал председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

В настоящее время академия «Динамо» запускает целый ряд новых проектов, в их числе открытие филиалов в регионах России. В феврале 2020 года уже начал свою работу первый филиал академии в Республике Дагестан, в котором занимаются почти 300 детей. В планах – открытие до 4-х филиалов по всей России к 2023 году. Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые получат возможность продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется строительство нового комплекса академии в Москве, соответствующего всем современным инфраструктурным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Это позволит собрать под одной крышей все команды академии и обеспечить комфортные условия проживания воспитанникам из регионов.

Недавно сообщалось, что академия «Динамо» получила статус «Академия высшей категории».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ZjzoRe (раскрыть)
06 декабря в 10:18
Ну? а я о чем говорю??? Разницу чувствуешь - 22 млрд на республику с населением почти 1 миллион человек и 5 млрд на несколько десятков калек, которые никогда не станут норм футболистами. Кажется очень и очень завышенные цифры. А почему? Потому что реальная стоимость проекта меньше млрд, остальное спишут и кто-то вновь станет богатым. А всем по барабану вокруг, никто не видит и не хочет видеть, что в бедной стране такие деньги в никуда выкидывают.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Legend 6 (раскрыть)
03 декабря в 18:59
)))
Van Vanovich
Van Vanovich
03 декабря в 18:56
вот эта сумма!!! На несколько городов может хватить. Или отмывают?)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
03 декабря в 14:31
Фонд Льва Яшина
Теперь чтобы пилить бабки стоит называть именем великих людей.
gentlewolf
gentlewolf
03 декабря в 14:23
Распилистее Зенита вряд ли что то может быть.

Кстати по выпуску молодняка в жизнь академия "Динамо" пожалуй поэффективнее всех будет. Даже хваленых бычков.
ALEX26659
ALEX26659
03 декабря в 14:11
дай бог, миллионов пять дойдёт...
ermak6848
ermak6848
03 декабря в 12:48
это мои упущенные проценты с вкада...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
03 декабря в 12:43
Интересно, сколько дойдет до самой академии в итоге
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 12:21
До детей совсем ничего не дойдёт . В крайнем случае , только на форму !
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 12:17
Похоже в ВТБ деньги не считают, а меряют киллограмами.
Legend 6
Legend 6 ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 12:10
Походу покрасивее чем у Зенита распил получится)
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 12:09
Пилите,Шуры,пилите,ибо есть что пилить...
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 12:00
Выделяй не выделяй, а Локомотиви из Тбилиси расставит все по своим местам🤣
particular
particular
03 декабря в 11:55, ред.
Вот это дыра 👀 Неясные очертания проекта, размытые цели и растянутость во времени создадут замечательные предпосылки для освоения 5 ярдов... Браво 👎
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
03 декабря в 11:50
не знаю, о какой вы республике, но, например, Осетии только дотаций выделяется примерно 22 миллиарда в год (дотационный на 2/3)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Остапчук 67 (раскрыть)
03 декабря в 11:47
Почему в песок. Очень даже не в песок. Часть (большая) пойдет на трансферы звезд типа Нжи, Моро, Варелы , Ибгуна и пр. Другая часть - на откаты. и процентов 10 на детей. Логично?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 11:38
Вот же "фантастические твари и что они вытворяют". Бюджет моей республики лишь немногим больше.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 декабря в 11:35
Деньги уйдут в песок.
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