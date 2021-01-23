Артета — о вылете из Кубка: «Очень грустно покидать турнир. Разочарованы»

Главный тренер «Арсенала» поделился мыслями после поражения от «Саутгемптона» (0:1) и вылета из Кубка Англии.

Очень грустно покидать турнир. Разочарованы вылетом и тем, как мы пропустили.

У нас были проблемы в первом тайме и невынужденные ошибки из-за давления соперника. Во втором тайме у нас было два-три больших шанса, но их было недостаточно.

Это была равная игра. В первом тайме они выиграли много вторых мячей. Во втором тайме мы прибавили в качестве. Мы стали доминировать и создавали моменты, но этого было недостаточно.