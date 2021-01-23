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Артета — о вылете из Кубка: «Очень грустно покидать турнир. Разочарованы»

23 января 2021, 18:21
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после поражения от «Саутгемптона» (0:1) и вылета из Кубка Англии.

Очень грустно покидать турнир. Разочарованы вылетом и тем, как мы пропустили.

У нас были проблемы в первом тайме и невынужденные ошибки из-за давления соперника. Во втором тайме у нас было два-три больших шанса, но их было недостаточно.

Это была равная игра. В первом тайме они выиграли много вторых мячей. Во втором тайме мы прибавили в качестве. Мы стали доминировать и создавали моменты, но этого было недостаточно.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 08:23
когда ничего нормально не выходит, руки опускаются !
ЮЗИК
ЮЗИК
23 января в 20:04
Очередной раз разачаровали, будем надеется что в АПЛ дела поправят
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ilyafrom (раскрыть)
23 января в 19:47
Хватит суперкубок считать титулом... Он ничего не дает, плюс вероятность выиграть его 50%, т.к. его оспаривает всего два участника.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 19:41
Может оно и к лучшему!
ilyafrom
ilyafrom
23 января в 19:12
2 титула для его уровня, неплохо
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 18:52
Почему то неудачи Арсенала совсем не удивляют. Это стало вполне обычным явлением. Осень и начало зимы просто провалены. Похоже без серьезной встряски тут никак не обойтись. И начнут вероятнее всего с тренера, такова тренерская доля. Не знаю, как закончит сезон Арсенал , поводов для оптимизма нет совсем. Болельщикам остается только ждать и надеяться, что новый тренерский состав исправит ситуацию.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
23 января в 18:44
Пора Артете отдохнуть!
mihaluch
mihaluch
23 января в 18:36
Дни Артеты сочтены.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 18:31
Гол и в самом деле получился несуразным. Канониры довели количество автоголов во всех турнирах в этом сезоне до четырех. Ну хоть в чем-то "Арсенал" в Англии впереди планеты всей. А святым с пятой попытки наконец-то получилось выбить лондонцев из кубка Англии - немного поправили статистику личных встреч.
beefs
beefs
23 января в 18:30
ну что сделаешь, бывает и хуже...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 января в 18:22
АбиднА, слушай ,да?
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