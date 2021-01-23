Гасперини — о разгроме «Милана»: «Одна из лучших игр „Аталанты“ при мне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 19-го тура Серии А с «Миланом» (3:0).
Иличич показал отличное выступление, хотя были некоторые ситуации, когда он способен играть лучше. Все провели отличную игру.
Это одно из лучших наших выступлений с тех пор, как я здесь. Мы добились этого против лидеров Серии А, зимних чемпионов. В этот вечер мы были превосходны во всех отношениях, и это очень приятно.
После ужасного матча с «Ливерпулем», пропустив дома пять мячей, мы узнали и внесли необходимые изменения.
У «Аталанты» же, например, неудобный соперник, это любой клуб, где тренер — Гаттузо или похожий на него по партизанской тактике задрот. Таких в последнее время много стало, вот у них игра и нестабильнее становится.
У «Аталанты» же, например, неудобный соперник, это любой клуб, где тренер — Гаттузо или похожий на него по партизанской тактике задрот. Таких в последнее время много стало, вот у них игра и нестабильнее становится.
А аталанта- молодцы, с победой!
А аталанта- молодцы, с победой!