Гасперини — о разгроме «Милана»: «Одна из лучших игр „Аталанты“ при мне»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал победу в матче 19-го тура Серии А с «Миланом» (3:0).

Иличич показал отличное выступление, хотя были некоторые ситуации, когда он способен играть лучше. Все провели отличную игру.

Это одно из лучших наших выступлений с тех пор, как я здесь. Мы добились этого против лидеров Серии А, зимних чемпионов. В этот вечер мы были превосходны во всех отношениях, и это очень приятно.

После ужасного матча с «Ливерпулем», пропустив дома пять мячей, мы узнали и внесли необходимые изменения.