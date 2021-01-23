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Гасперини — о разгроме «Милана»: «Одна из лучших игр „Аталанты“ при мне»

23 января 2021, 22:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 19-го тура Серии А с «Миланом» (3:0).

Иличич показал отличное выступление, хотя были некоторые ситуации, когда он способен играть лучше. Все провели отличную игру.

Это одно из лучших наших выступлений с тех пор, как я здесь. Мы добились этого против лидеров Серии А, зимних чемпионов. В этот вечер мы были превосходны во всех отношениях, и это очень приятно.

После ужасного матча с «Ливерпулем», пропустив дома пять мячей, мы узнали и внесли необходимые изменения.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
24 января в 06:20
Ещё лидеры хорошо отделались, могли получить, как Ливерпуль, не меньше семи.
КЭТиК
КЭТиК
24 января в 02:23
А лидер чемпионата оказался на глиняных ногах!
Ozabot
Ozabot
24 января в 00:34
У каждого клуба есть свой неудобный соперник. У «Милана» это всегда «Аталанта» и «Удинезе». Где у «Милана» слабое место, там у «Аталанты» ударная зона. А с Тонали еще и центр отдали, а если ты отдал центр «Аталанте», то все.

У «Аталанты» же, например, неудобный соперник, это любой клуб, где тренер — Гаттузо или похожий на него по партизанской тактике задрот. Таких в последнее время много стало, вот у них игра и нестабильнее становится.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 23:11
Пожалуй - одна из лучших игр Аталанты в сезоне. Переиграли лидера по всем статьям. Ощущение было , что играли с одним из аутсайдеров. Ведь три забили и еще штук пять могли положить, но и трехи для разгрома лидера хватило. Милан было просто не узнать, явно был не их день. Преследователи будут довольны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 22:53, ред.
Игроки "Аталанты" побеждали в ключевых единоборствах и подборах в борьбе за мяч. Ибрагимович выцарапывал круглого в верховой борьбе, но только в основном в центре поля. В остальных казалось бы выигрышных или равных ситуациях для миланцев мяч оказывался у игроков "Аталанты". И, конечно, жаль, что Миранчук не вышел. Могли бы выпустить после трех мячей.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 января в 22:53
Аталанта сегодня была на голову выше
sihafazatron
sihafazatron
23 января в 22:53
Похоже милан сдувается уже((
А аталанта- молодцы, с победой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 22:53
Аталанта меня порадовала!
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