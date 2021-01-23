Анчелотти: «„Эвертон“ не думает о чемпионской гонке, это слишком»

Главный тренер «Эвертона» заявил, что его команда не является претендентом на победу в чемпионате Англии.

Честно сказать, мы не думаем о чемпионской гонке. Мы будем бороться за места в еврокубках, о чем я и говорил в начале сезона.

Сейчас у нас хорошее положение, мы хотим оставаться в нем. Все зависит от нас. Думаю, для нас говорить о борьбе за титул – это слишком.