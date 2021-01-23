Анчелотти: «„Эвертон“ не думает о чемпионской гонке, это слишком»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда не является претендентом на победу в чемпионате Англии.
Честно сказать, мы не думаем о чемпионской гонке. Мы будем бороться за места в еврокубках, о чем я и говорил в начале сезона.
Сейчас у нас хорошее положение, мы хотим оставаться в нем. Все зависит от нас. Думаю, для нас говорить о борьбе за титул – это слишком.
После 17 туров «Эвертон» занимает шестую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.
Ранее появилась информация, что «Эвертон» присоединился к гонке за трансфер Дэнни Ингса.
А "ириски" демонстрируют хорошее поступательное движение вперёд, и если так пойдёт и дальше, то в следующем сезоне вполне могут и за топ-4 побороться...
А "ириски" демонстрируют хорошее поступательное движение вперёд, и если так пойдёт и дальше, то в следующем сезоне вполне могут и за топ-4 побороться...