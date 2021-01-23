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Анчелотти: «„Эвертон“ не думает о чемпионской гонке, это слишком»

23 января 2021, 20:05

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда не является претендентом на победу в чемпионате Англии.

Честно сказать, мы не думаем о чемпионской гонке. Мы будем бороться за места в еврокубках, о чем я и говорил в начале сезона.

Сейчас у нас хорошее положение, мы хотим оставаться в нем. Все зависит от нас. Думаю, для нас говорить о борьбе за титул – это слишком.

После 17 туров «Эвертон» занимает шестую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.

Ранее появилась информация, что «Эвертон» присоединился к гонке за трансфер Дэнни Ингса.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
24 января в 08:47
Поэтому Эвертон прирос к пятому - шестому месту как лет сто. Пока Лестер пытается бороться за чемпионство, Эвертон переживает как бы попасть в еврокубки. Хотя составы примерно равны.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 января в 21:33
Карло знает возможности команды и откровенно говорит
particular
particular
23 января в 20:23, ред.
Анчелотти, наверняка думает о гонках, но с другим болидом и на другом дроме...
shlifen
shlifen
23 января в 20:12, ред.
"Папа" Карло весьма трезво оценивает шансы своей команды, даже 5-6 место уже будет серьёзным успехом после прошлого сезона. Особенно учитывая возросшую конкуренцию даже за место в топ-6.
А "ириски" демонстрируют хорошее поступательное движение вперёд, и если так пойдёт и дальше, то в следующем сезоне вполне могут и за топ-4 побороться...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 20:08
За четверку то можно побороться. Тем более сезон сложный непредсказуемый , все может случиться.
drug01
drug01
23 января в 20:07
Просто надо играть на победу всегда
sihafazatron
sihafazatron
23 января в 20:06
сейчас о чемпионстве никто не думает)
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