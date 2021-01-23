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Мерсон — о вылете «Арсенала» из Кубка: «Я не понимаю, что делает Артета»

23 января 2021, 19:50
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал вылет «канониров» из Кубка Англии после поражения команды в матче 1/16 финала с «Саутгемптоном» (0:1).

Я не понимаю, что делает Артета. Они не победят в АПЛ, не попадут в первую четверку Премьер-Лиги, если только не проведут один из лучших забегов в истории турнира.

Именно Кубок Англии определил карьеру Артеты. Он пришел в «Арсенал» и провел отличный полуфинал, а затем и финал [Кубка Англии]. Честно говоря, я не могу в это поверить.

На мой взгляд, эта игра была более важной, чем матч АПЛ в середине недели.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
23 января в 20:22
он и сам не понимает...
Caniggia
Caniggia
23 января в 20:03
Походу, игроки тоже не понимают, что от них хочет Артета. Если он что-то не изменит в лучшую сторону в ближайших матчах, то его дни в Арсенале сочтены.
ДСА
ДСА
23 января в 20:03
Тренер ничего не делает, а игроки не знают что делать.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 января в 20:00
Зачем было подписывать Виллиана!? Теперь расхлебывает
A.S.A
A.S.A
23 января в 19:57
Не один Пол не понимает, многие не понимают...а кто то понимает и верит...в конце сезона поглядми кто прав,кто виноват...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 19:55
Попытался доверить Виллиану место в атаке - опять неудачно.
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