Мерсон — о вылете «Арсенала» из Кубка: «Я не понимаю, что делает Артета»

Бывший полузащитник «Арсенала» прокомментировал вылет «канониров» из Кубка Англии после поражения команды в матче 1/16 финала с «Саутгемптоном» (0:1).

Я не понимаю, что делает Артета. Они не победят в АПЛ , не попадут в первую четверку Премьер-Лиги, если только не проведут один из лучших забегов в истории турнира.

Именно Кубок Англии определил карьеру Артеты. Он пришел в «Арсенал» и провел отличный полуфинал, а затем и финал [Кубка Англии]. Честно говоря, я не могу в это поверить.