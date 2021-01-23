Дешам допустил, что Зидан однажды сможет возглавить сборную Франции

Главный тренер сборной Франции допустил, что наставник «Реала» однажды сменит его на посту тренера национальной команды.

Понимаю, что это будет обсуждаться снова и снова, в этом есть смысл. Зидан может пройти полный цикл, начав работу клубным тренером. Зизу – это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Зизу – это Зизу.