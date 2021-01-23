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Дешам допустил, что Зидан однажды сможет возглавить сборную Франции

23 января 2021, 22:11

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам допустил, что наставник «Реала» Зинедин Зидан однажды сменит его на посту тренера национальной команды.

Понимаю, что это будет обсуждаться снова и снова, в этом есть смысл. Зидан может пройти полный цикл, начав работу клубным тренером. Зизу – это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Зизу – это Зизу.

В текущем сезоне «Реал» показал худший старт в чемпионате под руководством Зидана.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
23 января в 22:49
Ну если есть удачи в клубе, то не факт что будут удачи в сборной....
mihaluch
mihaluch
23 января в 22:37
Когда Дешам отойдёт к праотцам всё возможно.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 22:31
Вполне допускаю такое развитие событий. Опыт у Зидана огромный, поварился в сборной как игрок вполне достойно. Теперь вот и как тренер опыта поднабрался. Три ЛЧ подряд - дорогого стоят. Так почему бы и главным в сборной не попробовать. Все когда то начинают, вот и Зизу пора попробовать. Вполне возможно , что следующим как раз Зидан и будет.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
23 января в 22:22
После Дешама, скорее всего, и возглавит.
cska vperiod
cska vperiod
23 января в 22:22
Жизнь очень интересна, всякое может быть.
drug01
drug01
23 января в 22:15
Боюсь придётся ждать долго
Gahi
Gahi
23 января в 22:14
Об этом и раньше говорили, скорее всего так и будет. Удачи
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