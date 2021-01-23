Дешам допустил, что Зидан однажды сможет возглавить сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам допустил, что наставник «Реала» Зинедин Зидан однажды сменит его на посту тренера национальной команды.
Понимаю, что это будет обсуждаться снова и снова, в этом есть смысл. Зидан может пройти полный цикл, начав работу клубным тренером. Зизу – это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Зизу – это Зизу.
В текущем сезоне «Реал» показал худший старт в чемпионате под руководством Зидана.
Всем здоровья.
Всем здоровья.