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Канте вернётся на поле через неделю

24 января 2021, 09:10

Стало известно, когда полузащитник «Челси» Нголо Канте сможет вернуться в строй.

Француз получил травму в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3), пропустив уже три недели из-за повреждения. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции сообщил, что Канте должен быть доступен на игру 21-го тура против «Бернли», которая состоится 31 января.

Таким образом, полузащитник пропустит сегодняшний матч Кубка Англии против «Лутона» и следующую встречу «синих» в чемпионате с «Вулверхэмптоном».

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beefs
beefs
24 января в 09:12
с выходом, удачи и хорошей игры...
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