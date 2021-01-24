Канте вернётся на поле через неделю

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24 января 2021, 09:10

Стало известно, когда полузащитник «Челси» сможет вернуться в строй.

Француз получил травму в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3), пропустив уже три недели из-за повреждения. Главный тренер «синих» на пресс-конференции сообщил, что Канте должен быть доступен на игру 21-го тура против «Бернли», которая состоится 31 января.

Таким образом, полузащитник пропустит сегодняшний матч Кубка Англии против «Лутона» и следующую встречу «синих» в чемпионате с «Вулверхэмптоном».