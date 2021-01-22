Зидан заболел коронавирусом

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сегодня, 15:03

Наставник «Реала» получил положительный результат теста на коронавирус.

Завтра мадридцы сыграют с «Алавесом» в очередном туре Примеры. Недавно сообщалось, что в «Бенфике» 17 человек заразились коронавирусом.