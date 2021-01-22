Зидан заболел коронавирусом

Наставник «Реала» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус.
Завтра мадридцы сыграют с «Алавесом» в очередном туре Примеры. Недавно сообщалось, что в «Бенфике» 17 человек заразились коронавирусом.
Наставник «Реала» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус.
Завтра мадридцы сыграют с «Алавесом» в очередном туре Примеры. Недавно сообщалось, что в «Бенфике» 17 человек заразились коронавирусом.
Но без него Реал хоть выигрывать начнёт, пока он не сможет присутствовать на матчах.
Но без него Реал хоть выигрывать начнёт, пока он не сможет присутствовать на матчах.