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Зидан заболел коронавирусом

сегодня, 15:03

Наставник «Реала» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус.

Завтра мадридцы сыграют с «Алавесом» в очередном туре Примеры. Недавно сообщалось, что в «Бенфике» 17 человек заразились коронавирусом.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:25
Навалилось всё сразу и плохая игра и зараза...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 15:25
здоровья алжирцу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:22
Зараза не щадит никого невзирая на чины и должности.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
сегодня в 15:09
Скорейшего выздоровления.

Но без него Реал хоть выигрывать начнёт, пока он не сможет присутствовать на матчах.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:07
Скорейшего выздоровления. Всё будет хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:04
Никого беда не обходит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:04
Да чтож такое!?
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