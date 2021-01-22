Де Брюйне пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

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сегодня, 19:15

Полузащитник «Манчестер Сити» выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

Об этом сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Таким образом, Кевин пропустит как минимум 9 матчей своей команды, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Также бельгиец может пропустить матчи против «Ливерпуля» (6 февраля), «Тоттенхэма» (13 февраля) и «Арсенала» (20 февраля).