Де Брюйне пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).
Об этом сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Таким образом, Кевин пропустит как минимум 9 матчей своей команды, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».
Также бельгиец может пропустить матчи против «Ливерпуля» (6 февраля), «Тоттенхэма» (13 февраля) и «Арсенала» (20 февраля).
И ещё одно короткое замечание. Вот мы наконец и получили сезон, о котором многие недальновидные фанаты футбола раньше мечтали - по 2-3 игры в неделю стабильно, без перерывов, и отдыха. Много футбола для всех. Что и требовалось доказать - травматичность в такой ситуации вырастает весьма существенно, поскольку играют не железные роботы, а пусть и высокооплачиваемые, но всё же люди.
И ещё одно короткое замечание. Вот мы наконец и получили сезон, о котором многие недальновидные фанаты футбола раньше мечтали - по 2-3 игры в неделю стабильно, без перерывов, и отдыха. Много футбола для всех. Что и требовалось доказать - травматичность в такой ситуации вырастает весьма существенно, поскольку играют не железные роботы, а пусть и высокооплачиваемые, но всё же люди.
Здоровье важнее, будем ждать возвращения в строй.
Здоровье важнее, будем ждать возвращения в строй.