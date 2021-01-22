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Де Брюйне пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

сегодня, 19:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

Об этом сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Таким образом, Кевин пропустит как минимум 9 матчей своей команды, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Также бельгиец может пропустить матчи против «Ливерпуля» (6 февраля), «Тоттенхэма» (13 февраля) и «Арсенала» (20 февраля).

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Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 20:30
Потеря для Горожан!!
shlifen
shlifen
сегодня в 20:10
Капец... Не сезон, а дурдом какой-то. У команд в АПЛ (МЮ пока что исключение) не удаётся сохранить даже свой костяк от травм. Здоровья Де Брюйне, надеюсь успеет хотя бы к плэйофф ЛЧ форму набрать, поскольку скоро начнётся решающая часть сезона, и главная звезда Сити, им будет очень нужна (особенно с учётом того, что Агуэро всё никак не начнёт выходить на поле).
И ещё одно короткое замечание. Вот мы наконец и получили сезон, о котором многие недальновидные фанаты футбола раньше мечтали - по 2-3 игры в неделю стабильно, без перерывов, и отдыха. Много футбола для всех. Что и требовалось доказать - травматичность в такой ситуации вырастает весьма существенно, поскольку играют не железные роботы, а пусть и высокооплачиваемые, но всё же люди.
allemz
allemz
сегодня в 19:54
Месяц без лучшего игрока команды((
Здоровье важнее, будем ждать возвращения в строй.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:31
Печально все это, впереди важные игры апл и лч( здоровья!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:20
Явная потеря......ЗДОРОВЬЯ!!!!
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