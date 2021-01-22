Форвард «Наполи» Осимхен вылечился от коронавируса

Пресс-служба «Наполи» официально подтвердила, что нападающий команды Виктор Осимхен вылечился от коронавируса.
В первый раз нигерийский форвард получил положительный результат после теста на Covid-19 1 января. Через 11 дней тест Виктора вновь оказался положительным.
Осимхен может сыграть в матче Серии А с «Вероной» (24 января). В текущем сезоне игрок принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
😍 | @victorosimhen9 è guarito dal Covid-19 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2021
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WxUweYoJXM