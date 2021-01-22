Форвард «Наполи» Осимхен вылечился от коронавируса

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сегодня, 22:33

Пресс-служба «Наполи» официально подтвердила, что нападающий команды вылечился от коронавируса.

В первый раз нигерийский форвард получил положительный результат после теста на Covid-19 1 января. Через 11 дней тест Виктора вновь оказался положительным.

Осимхен может сыграть в матче Серии А с «Вероной» (24 января). В текущем сезоне игрок принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, забил два гола и отдал одну результативную передачу.