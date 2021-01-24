«Наша школа», — ЦСКА об игре Головина за «Монако»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на удачную игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 21-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:1). Напомним, Головин — воспитанник армейцев.
«Наша школа», — написала пресс-служба ЦСКА.
Наша школа 😎 https://t.co/XnSTj3FmeL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2021
Ответ
Ответ
Конечно хочется видеть парней в своей команде, но парень хотел в Европу, ну так пусть играет там. А к нам может когда нибудь и вернется.
Конечно хочется видеть парней в своей команде, но парень хотел в Европу, ну так пусть играет там. А к нам может когда нибудь и вернется.
Удачи Александру в последующих матчах. Ну, а армейцам есть чем гордиться, парня воспитали хорошего.
Удачи Александру в последующих матчах. Ну, а армейцам есть чем гордиться, парня воспитали хорошего.
Его отец привёл к другу Александру Плясунову, который был тренером ДЮСШ в городе Калтан. Там он отзанимался 8 лет, а уже потом были "Металург-Кузбасс" и ЦСКА.
Но тут скорее всего ЦСКА имеет полное право так говорить, в их школе Александр прошёл огранку и был выведен на тот уровень, на котором он сейчас находиться. Но и "Металург-Кузбасс" с ДЮСШ (Калтан) имеют полное право им гордиться.
Его отец привёл к другу Александру Плясунову, который был тренером ДЮСШ в городе Калтан. Там он отзанимался 8 лет, а уже потом были "Металург-Кузбасс" и ЦСКА.
Но тут скорее всего ЦСКА имеет полное право так говорить, в их школе Александр прошёл огранку и был выведен на тот уровень, на котором он сейчас находиться. Но и "Металург-Кузбасс" с ДЮСШ (Калтан) имеют полное право им гордиться.
Но, тем не менее, Александр хорошо вышел, был полезен, выполнил три опасных угловых, два из которых завершились взятием ворот...
Но, тем не менее, Александр хорошо вышел, был полезен, выполнил три опасных угловых, два из которых завершились взятием ворот...