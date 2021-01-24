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«Наша школа», — ЦСКА об игре Головина за «Монако»

24 января 2021, 13:10

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на удачную игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 21-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:1). Напомним, Головин — воспитанник армейцев.

«Наша школа», — написала пресс-служба ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:39
что правда, то правда
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ CSKA2012 (раскрыть)
24 января в 23:02
Витя любимчиков не бросает, Ваня в любом случае перешел бы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
24 января в 23:01
У него Кучаев, Щенников, Марадишвили сидели на лавке , так что все могло быть. Пример с Чаловым из этой же оперы.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 января в 22:30
При всей нелюбви к Ганчаренко, всё таки не стоит его считать хуже чем он есть.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 января в 22:25
Если бы Головин не ушел , то не было Облякова)
Ответ
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
24 января в 22:20
Саня вовремя ушел . Витек мог ведь и на лавку его посадить , ведь на позиции Сани любимчик Вити Обляков играет.
Конечно хочется видеть парней в своей команде, но парень хотел в Европу, ну так пусть играет там. А к нам может когда нибудь и вернется.
oFANATo
oFANATo
24 января в 21:38
Наша школа и с этим не поспоришь.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
24 января в 18:00
Я уже как-то приводил в пример высказывание А.Фирсова. Повторюсь ещё раз. А.Фирсов:"В хоккей я начал играть в Спартаке, но хоккеиста из меня сделал Анатолий Владимирович Тарасов!" Это как о родителях: "Не тот родитель который родил, а тот, который воспитал!"
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
24 января в 17:55
Я бы сказал: не заложили, а РАЗВИЛИ имеющийся у него потенциал! Ведь сколько потенциально одарённых ребят канули в неизвестность, так и не проявив себя...
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 января в 17:52
По мне, так лучше бы этот хороший парень радовал нас своей игрой в НАШЕМ клубе! В армейской форме он мне больше нравиться!
cska vperiod
cska vperiod ответ ДСА (раскрыть)
24 января в 16:27
    cska vperiod
    cska vperiod
    24 января в 16:26
    Главное Санёк всегда помнит, что он армеец.
    Futurista
    Futurista
    24 января в 14:39
    Саша пашет как конь...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 января в 14:24
    Второй тайм Монако провел не так бойко , как первый, но стандарты выручили. И Александр показал , что не зря ему тренер доверил выполнять навесы с угловых и штрафных. Два асиста за тайм - вполне неплохо, хотя в игре Саша особо не выделялся, как впрочем и остальные игроки. Сработали стандарты, а это часть игры.
    Удачи Александру в последующих матчах. Ну, а армейцам есть чем гордиться, парня воспитали хорошего.
    SHMEL
    SHMEL
    24 января в 14:01
    Именнно в ЦСКА о Саше узнаи как о крутом футболисте, из ЦСКА он попал в сборную и уехал в европу, поэтому имеют право так говорить, хотя бесспорно все предыдущие тренеры и школы заложили в него весь этот потенциал.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ particular (раскрыть)
    24 января в 13:35, ред.
    А причём здесь тогда "Металург-Кузбасс"? Судя твоей логике это всего лишь один из "университетов".
    Его отец привёл к другу Александру Плясунову, который был тренером ДЮСШ в городе Калтан. Там он отзанимался 8 лет, а уже потом были "Металург-Кузбасс" и ЦСКА.
    Но тут скорее всего ЦСКА имеет полное право так говорить, в их школе Александр прошёл огранку и был выведен на тот уровень, на котором он сейчас находиться. Но и "Металург-Кузбасс" с ДЮСШ (Калтан) имеют полное право им гордиться.
    particular
    particular
    24 января в 13:19, ред.
    Несолидно, ибо про футбольную школу вправе написать "Металург-Кузбасс", а все последующие могут писать про футбольные университеты...
    Но, тем не менее, Александр хорошо вышел, был полезен, выполнил три опасных угловых, два из которых завершились взятием ворот...
    Cat01
    Cat01
    24 января в 13:15
    Все рады за его результаты
    An Jo
    An Jo
    24 января в 13:14
    Ваша школа - это результаты последних лет в лиге чемпионов.
    drug01
    drug01
    24 января в 13:14
    Саня держи марку
    1bear
    1bear
    24 января в 13:11
    Головин хорош,что тут скажешь
    ДСА
    ДСА
    24 января в 13:11
    Примазались к чужому успеху.
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