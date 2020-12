Нападающий «Ливерпуля» забил свой первый гол в АПЛ .

25-летний японец отличился на 3-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Это первый гол форварда впервые за 18 игр в турнире.

Takumi Minamino has that first Premier League goal feeling. 😤 pic.twitter.com/aMDCh85B2a