«Сделали красиво!» «Спартак» показал 12 лучших голов в 2020 году

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео лучших голов клуба в 2020 году.
В число лучших голов московской команды вошли точные удары Виктора Мозеса, Зелимхана Бакаева, Романа Зобнина, Джордана Ларссона, Эсекеля Понсе и Александра Соболева. Видео голов вы можете посмотреть по ссылке.
Напомним, что ранее «Спартак» был признан лучшим клубом из России в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.
Даже уже подзабылось и не верится,что Спартака был так хорош!!!
Даже уже подзабылось и не верится,что Спартака был так хорош!!!