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«Сделали красиво!» «Спартак» показал 12 лучших голов в 2020 году

сегодня, 18:22

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео лучших голов клуба в 2020 году.

В число лучших голов московской команды вошли точные удары Виктора Мозеса, Зелимхана Бакаева, Романа Зобнина, Джордана Ларссона, Эсекеля Понсе и Александра Соболева. Видео голов вы можете посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее «Спартак» был признан лучшим клубом из России в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.

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Все комментарии
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 19:44, ред.
Лучшими были все равно Безбородов и Москалев, отстраненные за нечестное судейство и подсуживание спартаку.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 19:21
Действительно красивые голы....
Даже уже подзабылось и не верится,что Спартака был так хорош!!!
Futurista
Futurista ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 19:11
Зенит в свои включит...хотя гол корявенький)...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:50
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 18:39
    гол Ловрена в ворота Зенита забыли включить
    RIR68
    RIR68 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 18:36
    самый красивый гол спартака в этом сезоне - это гол Маслова пяткой через себя в матче с Сочи!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:23
    Так их всего было 12!🤣🤣
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