«Сделали красиво!» «Спартак» показал 12 лучших голов в 2020 году

1609082522

сегодня, 18:22

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео лучших голов клуба в 2020 году.

В число лучших голов московской команды вошли точные удары , , , , и . Видео голов вы можете посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее «Спартак» был признан лучшим клубом из России в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.