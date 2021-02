Добро пожаловать в клуб, Марко Дмитрович. Вратари-бомбардиры из топ-чемпионатов

1611385209

23 января 2021, 10:00

Из Испании прилетел повод поговорить о голкиперах, которые огорчали коллег.

Испания

Марко Дмитрович (Сербия) — забил 1 гол за «Эйбар»

Начнем с испанской Ла Лиги, где в четверг состоялся первый за 10 лет вратарский гол, его автором стал страж ворот «Эйбара» Дмитрович, причем забил он в ворота лидирующего в чемпионате «Атлетико». Марко вывел свою команду вперед на 12-й минуте матча, реализовав пенальти, и хотя волевую победу «матрасникам» обеспечил дубль Луиса Суареса (победный гол уругваец также забил с пенальти), о подвиге серба не забываем.

До матча с «Атлетико» «Эйбар» 5 раз получал право на пенальти и реализовал только 2 попытки, в обоих случаях отличался аргентинец Бургос, которого не было на поле, когда Марио Лопес Мелеро указал на «точку» в штрафной площади Яна Облака. Эду Эспозито не забил оба своих пенальти в этом сезоне, промахивался и Серхио Энрих. Бить пошел вратарь Дмитрович, который очень уверенно переиграл Яна Облака.

Kiper Eibar, Marko Dmitrovic berhasil mencuri perhatian kala berjumpa dengan Atletico Madrid, Jumat (22/1/2021) dini hari WIB.



Marko Dmitrovic sukses mencatatkan namanya di papan skor lewat titik putih pada menit ke-12. Kiper berusia 28 tahun itu dengan tenang mengecoh Jan Oblak pic.twitter.com/8v7ovC9jqu — Info Goalkeeper (@infogoalkeeper5) January 22, 2021

Даниэль Арансубиа (Испания) — забил 1 гол за «Депортиво»

Предыдущий вратарский гол в Ла Лиге случился в феврале 2011-го, когда страж ворот «Депортиво» Дани Арансубиа в концовке матча пошел в штрафную «Альмерии» и забил головой на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол позволил галисийцам уйти от поражения — 1:1.

When a goalkeeper scores an amazing goal! ⚽️💥



Aranzubia made it possible for @RCDeportivo in 2011... 🔙🙌 pic.twitter.com/yFrZemU9Ff — LaLiga English (@LaLigaEN) September 29, 2016

Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) — забил 1 гол за «Реал Сарагосу»

Второй по результативности голкипер в истории футбола после бразильца Рожерио Сены. В Испании Чилаверт отыграл три сезона за «Сарагосу», но в основном скучал в воротах, ведь стандарты ему доверяли гораздо реже, чем по ту сторону Атлантики. И все же Хосе Луис забил один гол в Ла Лиге: реализовал пенальти в матче с «Реалом Сосьедад» на 88-й минуте, сделал счет 2:0, а через минуту пропустил в свои ворота. Видимо, не успел отпраздновать.

Англия

Петер Шмейхель (Дания) — забил 1 гол за «Астон Виллу»

На счету легендарного датчанина есть гол за «Манчестер Юнайтед», но не в АПЛ . Сейчас будет минутка сюрреализма: Петер забил в ворота волгоградского «Ротора» в Кубке УЕФА , причем его мяч не помог «красным дьяволам» выйти в следующий раунд. В Премьер-Лиге Шмейхель забил в своем единственном сезоне за «Астон Виллу». И здесь его команда проиграла.

Пол Робинсон (Англия) — забил 1 гол за «Тоттенхэм»

В матче против «Уотфорда» Робинсон реализовал штрафной. Со своей половины поля. Ворота «шершней» защищал еще один вратарь сборной Англии — Бен Фостер.

#ThrowbackThursday to goalkeeper Paul Robinson's goal v Watford!



We'll see Robbo again on Saturday as he's currently at Burnley. #COYS pic.twitter.com/DRRwpmu2jz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 30, 2017

Асмир Бегович (Босния и Герцеговина) — забил 1 гол за «Сток Сити»

Ударом с 91.9 метра нокаутировал своего коллегу-оппонента Артура Боруца в матче «Сток Сити» — «Саутгемптон». Это самый быстрый вратарский гол в истории: Бегович забил уже на 13-й секунде. До недавнего времени это был еще и гол самым дальним ударом, однако на днях достижение Асмира побил валлийский вратарь Том Кинг, вратарь «Ньюпорт Каунти» из четвертого английского дивизиона. Он забил с 96.01 метра. Действительно Король!

😦😦😦



Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i — Sky Sports (@SkySports) January 19, 2021

Италия

Альберто Бриньоли (Италия) — забил 1 гол за «Беневенто»

Три года назад видели вратарский гол в Серии A. Все по классике: подключение к стандарту на последних секундах, точный удар, ничья. В соперниках у «Беневенто» был «Милан», а забил Бриньоли в ворота Доннаруммы.

Германия

Андреас Кёпке (Германия) — забил 2 гола за «Нюрнберг»

Чемпион мира 1990 года и чемпион Европы 1996-го забил два гола в Бундеслиге за «Нюрнберг». Оба с пенальти, оба датированы октябрем, пострадали «Кельн» и дрезденское «Динамо».

Ханс-Йорг Бутт (Германия) — забил 26 голов за «Гамбург» и «Байер»

Самый результативный вратарь в «Большой пятерке» европейских чемпионатов. Немецкий вратарь поднялся так высоко за счет того, что был пенальтистом в своих командах. В своем самом результативном сезоне Ханс-Йорг забил 9 голов, на его счету два дубля в Бундеслиге. Помимо «Гамбурга» и «Байера», Бутт играл за «Баварию»: забил за мюнхенцев один гол, но не в чемпионате Германии, а в Лиге чемпионов — в ворота «Ювентуса».

Йенс Леманн (Германия) — забил 2 гола за «Шальке»

Леманн — первый голкипер, который забил с игры в матче Бундеслиги. И это произошло не в рядовом матче: ударом головой Йенс вырвал для «Шальке» ничью в Рурском дерби с «Боруссией». Знаменательное событие произошло в декабре 1997-го, а за три года до этого Леманн забил свой первый гол в Бундеслиге с пенальти.

Франция

Бернар Лама (Франция) — забил 2 гола за «Лилль» и «Ланс»

Еще один вратарь, который становился чемпионом мира, угодил в список бомбардиров благодаря двум реализованным пенальти с разницей в три года. Свой первый гол Лама забил за «Лилль» в ворота «Лаваля», команда Бернарда выиграла 8:0.

Али Ахамада (Коморские острова) — забил 1 гол за «Тулузу»

Вырвал победу в матче с «Ренном», забив головой на 90+5 минуте. Итоговый счет — ничья 2:2.