«Спартак» заплатит Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода

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25 января 2021, 14:40

«Спартак» намерен заплатить своему бывшему нападающему более 600 тыс. евро в качестве подписного бонуса, если клубу удастся выкупить игрока у амстердамского «Аякса».

«В случае перехода игрока „Спартак“ заплатит менее 900 тыс. евро в качестве подписного бонуса. Однако должны договориться клубы. Пока стороны продолжают торги», — сообщает источник.

Ранее появлялась информация, согласно которой Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс».