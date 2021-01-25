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«Спартак» заплатит Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода

25 января 2021, 14:40

«Спартак» намерен заплатить своему бывшему нападающему Квинси Промесу более 600 тыс. евро в качестве подписного бонуса, если клубу удастся выкупить игрока у амстердамского «Аякса».

«В случае перехода игрока „Спартак“ заплатит менее 900 тыс. евро в качестве подписного бонуса. Однако должны договориться клубы. Пока стороны продолжают торги», — сообщает источник.

Ранее появлялась информация, согласно которой Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс».

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112910415
112910415
26 января в 07:37
заплатит, куда ж без этого ..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 января в 16:28
Много денег тоже плохо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
25 января в 16:15
Тоже вариант
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 15:58
Ещё никто не перешёл никуда, а они бабки считают
makkie
makkie
25 января в 15:53
Копейки по сути, а не подъемные.

Другой вопрос, какой будет личка - и тут уже вопросы, поскольку в случае перехода для Промеса это будет последний контракт и его агенты попытаются повысить ставки. Но даже 3-4 млн для игрока уровня Промеса - хорошо. Выше - уже многовато, конечно.

До сих пор не верю в эту сделку, поэтому сильно удивлюсь, если она в итоге случится.
stavr74
stavr74
25 января в 15:49
как достали уже этими слухами.
других тем нет ?
один какоша и проша
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 января в 15:24
28 июля 2020
«Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса"

...а Квинси 600 тысяч...???

Как то несерьёзно...))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 января в 14:55
Подождут и возьмут, как откинется, как Кокошу.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sihafazatron (раскрыть)
25 января в 14:53
Спорный вопрос. Если он забудет, что не в Нидерландах, ММАшник Гулиев его ушатает в два счета. Другое дело, что они могут спеться, и это уже настоящее ОПГ Тарасовка будет)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 января в 14:53
А если срок? Тогда под залог брать будут?
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 14:47
Промес поправит дисциплину в клубе, если что ни так, сразу ножом пырнёт))
shlomo
shlomo
25 января в 14:44
...:)))))
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