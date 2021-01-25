«Спартак» заплатит Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода

«Спартак» намерен заплатить своему бывшему нападающему Квинси Промесу более 600 тыс. евро в качестве подписного бонуса, если клубу удастся выкупить игрока у амстердамского «Аякса».
«В случае перехода игрока „Спартак“ заплатит менее 900 тыс. евро в качестве подписного бонуса. Однако должны договориться клубы. Пока стороны продолжают торги», — сообщает источник.
Ранее появлялась информация, согласно которой Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс».
Другой вопрос, какой будет личка - и тут уже вопросы, поскольку в случае перехода для Промеса это будет последний контракт и его агенты попытаются повысить ставки. Но даже 3-4 млн для игрока уровня Промеса - хорошо. Выше - уже многовато, конечно.
До сих пор не верю в эту сделку, поэтому сильно удивлюсь, если она в итоге случится.
Другой вопрос, какой будет личка - и тут уже вопросы, поскольку в случае перехода для Промеса это будет последний контракт и его агенты попытаются повысить ставки. Но даже 3-4 млн для игрока уровня Промеса - хорошо. Выше - уже многовато, конечно.
До сих пор не верю в эту сделку, поэтому сильно удивлюсь, если она в итоге случится.
других тем нет ?
один какоша и проша
других тем нет ?
один какоша и проша
«Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса"
...а Квинси 600 тысяч...???
Как то несерьёзно...))))
«Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса"
...а Квинси 600 тысяч...???
Как то несерьёзно...))))