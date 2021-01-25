ЦСКА нужен форвард, который подаст пример молодым. Тосун может усадить Чалова в запас

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25 января 2021, 12:28

Бывший запасной «Эвертона» — лидер «армейцев», а нынешний может решить проблему в атаке.

Чем знаменит Дженк Тосун?

Тосун появился на свет в Германии почти 30 лет назад — юбилей отметит в июне, первые шаги в футболе сделал в маленьких командах «Праунхайм» и «Раунхайм», но уже в 7 лет попал в академию франкфуртского «Айнтрахта» и успешно выпустился из академии «орлов». Дженк результативно выступал за дубль немецкого клуба, но шансов в главной команде не дождался. Именно «не дождался», ведь наверняка получил бы их, если бы проявил немного терпения. Вместо этого Тосун в 19 лет перебрался в «Газиантепспор».

Впрочем, и этот шаг нельзя назвать однозначно опрометчивым, ведь на исторической родине форвард сразу показал, что готов к большому футболу: за первые полгода в «Газиантепе» Дженк наколотил 12 голов в 18 матчах. Всего провел в этом клубе 3,5 года, а по окончании контракта мог выбирать из множества вариантов, в итоге, перебрался на правах свободного агента в «Бешикташ».

Сотрудничество Тосуна с турецким грандом получилось исключительно успешным: 64 гола в 142 матчах, два титула, звание футболиста года в Турции. А в конце «Бешикташ» сорвал еще и солидный куш в размере 25 миллионов евро, продав Дженка «Эвертону». Нападающий сборной Турции воплотил свою мечту о топ-чемпионате и выдал многообещающий старт в составе «ирисок»: 5 голов в первых 14 матчах АПЛ . Увы, дальнейшее пребывание на Туманном Альбионе обернулось сплошным разочарованием.

Тосун прилип к скамейке. Он хочет сбежать из «Эвертона»

В своем первом полноценном сезоне за «Эвертон» Тосун получил достаточно шансов, но сумел забить только 4 гола в 29 встречах. Дальше было хуже: только 8 матчей и 1 гол за кампанию-2019/20. Во второй части прошлого сезона Дженк ушел на правах аренды в «Кристал Пэлас», который пытался его подписать еще в 2017 году из «Бешикташа», но в составе этих «орлов» турку не позволила заиграть травма: в марте прошлого года Тосун порвал крестообразные связки колена и оказался вне игры на полгода.

Только в середине октября Тосун вернулся к полноценным тренировкам, а 1 ноября впервые за 7 месяцев вышел на поле. Таким образом, за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ Дженк сыграл всего лишь 42 минуты, он проигрывает конкуренцию Доминику Калверту-Льюину и Ришарлисону, зато форвард забил в недавнем кубковом матче в ворота «Ротерхэма».

Своих сильных качеств он точно не растерял и продемонстрировал их еще в ноябрьских матчах за сборную Турции: сыграл с первых минут против Хорватии, России и Венгрии, в первых двух матчах забил по голу. Очевидно, что игрок такого класса не должен прозябать в запасе, пусть даже речь идет о запасе не последней команды АПЛ . У Тосуна контракт с «ирисками» до 2022 года, но он хочет играть здесь и сейчас. Полноценный трансфер вряд ли состоится зимой, а вот аренда до конца сезона выгодна всем сторонам.

Дженка Тосуна не впервые сватают в клубы РПЛ

Российские клубы присматривались к Тосуну, когда он выступал в Турции, но тогда было без шансов: Дженк смотрел только на топ-чемпионаты и был достаточно молод. Известно, что летом 2019-го московское «Динамо» подбивало клинья к турецкому нападающему, но «бело-голубые» получили от ворот поворот. В сентябре сообщалось уже об интересе «Зенита». Понятно, что интерес этот носил скорее гипотетический характер: чемпионы России подыскивали потенциальную замену Сердару Азмуну, который мог уйти. В любом случае Дженк уже не против РПЛ : ему скоро 30, а смотреть матчи со скамейки запасных надоело.

Разве у ЦСКА недостаточно форвардов?

Адольфо Гайч в своем нынешнем виде не помощник «армейцам», аргентинец должен уйти в аренду, чтобы освободить место для Тосуна в заявке. Илья Шкурин — старательный парень, к нему как раз меньше всего вопросов, по осени он даже в определенный момент выиграл конкуренцию у Чалова. Что же касается Федора, то «золотой актив» ЦСКА оформил хет-трик в последнем матче прошлого года, но без трех голов в ворота «Ростова» у Чалова было только 5 точных ударов в 2020-м, один из которых с пенальти.

Это явно не то, чего ждут от талантливого форварда. Федор не тот футболист, который может самостоятельно поддерживать мотивацию, поэтому здесь констатируем и ошибку клуба, не создавшего Чалову условия для прогресса. Гайч и Шкурин — это не та компания, в которой форвард мог бы прогрессировать, причем это касается не только Федора, но и его молодых коллег. Правильнее, если один из трех нападающих будет стреляным воробьем, который сможет подхлестнуть партнеров-конкурентов и чему-то их научить. Тосун подходит на эту роль.

ЦСКА и «Эвертон» связаны. Вероятность трансфера — высокая