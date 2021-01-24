Промес станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», если вернётся

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, как уже сообщалось, близок к переходу в «Спартак».
Если 29-летний хавбек вернется в московский клуб, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Детали возможного контракта голландца не уточняются.
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, как уже сообщалось, близок к переходу в «Спартак».
Если 29-летний хавбек вернется в московский клуб, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Детали возможного контракта голландца не уточняются.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.
Юбилей уж скоро...пора уж "чемпионский" состав возвращать...
Юбилей уж скоро...пора уж "чемпионский" состав возвращать...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1228943/promes-kvinsi-ayaks.
А если детали не уточняются, т.е. неизвестны, но почему самым высокооплачиваемым"?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1228943/promes-kvinsi-ayaks.
А если детали не уточняются, т.е. неизвестны, но почему самым высокооплачиваемым"?