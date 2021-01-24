Промес станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», если вернётся

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24 января 2021, 19:54

Полузащитник «Аякса» , как уже сообщалось, близок к переходу в «Спартак».

Если 29-летний хавбек вернется в московский клуб, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Детали возможного контракта голландца не уточняются.