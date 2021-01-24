ГлавнаяНовости

Промес станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», если вернётся

24 января 2021, 19:54

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, как уже сообщалось, близок к переходу в «Спартак».

Если 29-летний хавбек вернется в московский клуб, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Детали возможного контракта голландца не уточняются.

Все новости
СлухиОпорник «Ниццы» Данило успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
Сегодня, 00:00 Комментарии7
Агент Данило: «Ведём переговоры с ЦСКА, но до сих пор ничего не решено»
Вчера, 23:27 Комментарии7
Слухи«Зенит» оставит за собой право первоочередного выкупа Мусаева у «Рубина»
Вчера, 19:14 Комментарии7
СлухиМусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин» за 500 тысяч евро
Вчера, 18:51 Комментарии7
Слухи«Спартак» и «Аякс» не могут договориться по Промесу
Вчера, 14:24 Комментарии48
«Ахмат» просматривает игрока «Шинника»
Вчера, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 12:59
Промес это точно заслужил !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 января в 10:45
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Амстердамский "Аякс" с удивлением воспринял информацию о том, что между клубом и московским "Спартаком" достигнута договоренность по трансферу футболиста Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.
karnager
karnager
25 января в 09:26
Темнокожий едет за деньгами и нашими похотливыми славянками. Плевать ему на Спартак
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 22:55
А Фернандо, Адриано, Глушакову, Боккетти, Мельгарехо, Массимо уже звонили ??
Юбилей уж скоро...пора уж "чемпионский" состав возвращать...
ABir
ABir
24 января в 22:29
Промес конечно ценный для Спартака игрок, но не самый дорогой. Зачем переплачивать?
cska1948
cska1948
24 января в 22:27
Понятно, что Промес в СпаМ едет за деньгами.
Dersu Usala
Dersu Usala
24 января в 22:11
Одного уголовника сплавили, другого притащили. Ничему жизнь не учит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 21:35
Ну и хорошо,лишь бы заиграл!
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 21:30
Не знают каким образом заманить снова негра, федун решил платить ему с нашего кармана, следим за ценами на топливо.
морозз
морозз
24 января в 21:27
Спартак дал имя Промесу в футболе и думаю что он благодарен в этом красно белым! Если вернётся, то в этом будет огромный плюс, а огромный опыт игры в Голландии поможет ему ещё более раскрыть свой потенциал как футболиста!
Константин Белых
Константин Белых ответ Little Caprice (раскрыть)
24 января в 21:27
А что может Промес и что Кокошка это две большие разницы.
Little Caprice
Little Caprice
24 января в 21:24
Переписать 3 ляма с Кокоши на Промеса - это не потеря для Федуна. И не на такое доили. Тем более Промес их заслужил хотя бы в качестве бонуса за прошлые выступления. Таких легионеров у нас единицы были.
Faustello
Faustello ответ Бубнин (раскрыть)
24 января в 20:51
Без подарков ещё 3 года не хочет)))
Бубнин
Бубнин
24 января в 20:37
Зарема велела Федуну в этот раз не жадничать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 января в 20:25
Смешно назначать самую высокую зп за былые заслуги в 29 лет при уголовном преследовании, того гляди вот вот посадят...Говорят риск благородне дело...
mihaluch
mihaluch
24 января в 20:22
Если вернётся то больше никто не придёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 20:19
Промес как только про это узнал, сразу всех партнеров известил о том , что уходит. От такого предложения грех отказываться.
Некакойшенко
Некакойшенко
24 января в 20:18, ред.
По моему лучше заплатить 3 рубля ПРомесу, чем по пять МАлкому и Венделу.Цена различается, но выхлоп от ПРомеса больше чем от этой пары футболёров.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 20:10
На компенсацию Газизову хватило - и с контрактом Промеса потеснятся.
drug01
drug01
24 января в 20:04
Надо хорошо подумать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 20:01
У травокуров срок, у Федуна большие деньги. Выбор очевиден...
Faustello
Faustello
24 января в 20:00
Готовится мощная доильная станция, вымя Федуна уже разминают!
Ironigor
Ironigor
24 января в 19:59
Золотой мальчик спартачей ,хде же ты ?????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
24 января в 19:59
Да и срок там намечается....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 января в 19:58
"Если 29-летний хавбек вернется в московский клуб, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Детали возможного контракта голландца не уточняются."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1228943/promes-kvinsi-ayaks.
А если детали не уточняются, т.е. неизвестны, но почему самым высокооплачиваемым"?
beefs
beefs
24 января в 19:58
конечно вернется, в Аяксе ему не комильфо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100