«Вест Бромвич» готов перебить предложение ЦСКА по Тосуну

По данным источника, основным претендентом на 29-летнего нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна, несмотря на интерес ЦСКА, является «Вест Бромвич».
В настоящий момент «дрозды» уже ведут переговоры с «Эвертоном» по возможному переходу Тосуна.
«Вест Бромвич» готов предложить ливерпульскому клубу лучшие условия аренды форварда сборной Турции, чем ЦСКА, полностью взяв на себя обязательства по зарплате Тосуна, а также включив в арендное соглашение опцию возможного выкупа игрока за 12 млн евро по окончании сезона-2020/21.