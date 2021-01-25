«Вест Бромвич» готов перебить предложение ЦСКА по Тосуну

1611566695

25 января 2021, 12:24

По данным источника, основным претендентом на 29-летнего нападающего «Эвертона» , несмотря на интерес ЦСКА , является «Вест Бромвич».

В настоящий момент «дрозды» уже ведут переговоры с «Эвертоном» по возможному переходу Тосуна.