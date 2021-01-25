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«Вест Бромвич» готов перебить предложение ЦСКА по Тосуну

25 января 2021, 12:24

По данным источника, основным претендентом на 29-летнего нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна, несмотря на интерес ЦСКА, является «Вест Бромвич».

В настоящий момент «дрозды» уже ведут переговоры с «Эвертоном» по возможному переходу Тосуна.

«Вест Бромвич» готов предложить ливерпульскому клубу лучшие условия аренды форварда сборной Турции, чем ЦСКА, полностью взяв на себя обязательства по зарплате Тосуна, а также включив в арендное соглашение опцию возможного выкупа игрока за 12 млн евро по окончании сезона-2020/21.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
25 января в 20:38, ред.
30 летний игрок из клуба аутсайдеров для армейцев был бы плохим выбором.
SHMEL
SHMEL
25 января в 16:01, ред.
Как можно перебить то, чего не было?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 января в 13:31, ред.
Вообще-то ЦСКА еще не делал никаких предложений по Тосуну. Даже переговоров вроде как еще не было. Поэтому и "перебивать" пока нечего
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 января в 13:28
Переход в Вэст Бромвич Альбион означает переход в Чемпионшип. Однозначно. Их уже ничто не спасет. Хотя по мне старый турок после крестов ЦСКА не нужен совсем. Кресты в 20-24 года - это одно, а кресты на пороге 30-летия - это совсем другое.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 12:50
100% !!!
tj2av3yx7e35
tj2av3yx7e35
25 января в 12:50
Тут к гадалке не ходи, что бы понять кто выиграет право на аренду
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 12:44
Такой клиент нам не нужен.
MaxRnD
MaxRnD
25 января в 12:36, ред.
На Альбионе бабок, как у дурака фантиков
mihaluch
mihaluch
25 января в 12:35
Тут Вест Бромвич впереди.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 января в 12:32
Из плюсов "Вест Бромвича" - игра в АПЛ и более привлекательные условия аренды, из плюсов "ЦСКА" - возможно "Вест Бромвич" вылетит из высшей Лиги английского топового чемпионата, борьба за призовые места в РПЛ и скорее всего участи в еврокубках. Но думается решающее значение будет играть финансовая сторона вопроса.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 января в 12:29
29-летний инвалид - не тот случай, когда нужно поднимать ставки. Пусть забирают!
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