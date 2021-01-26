ГлавнаяНовости

Форвард «Спартака» Соболев забыл паспорт в пустыне

26 января 2021, 15:45

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забыл паспорт в пустыне. Об этом на своей странице в инстаграме рассказала его жена Елена. Напомним, что игроки «Спартака» в настоящее время находятся на сборах в Дубае.

Побывать в настоящей пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. Для начала мы ехали 1,5 часа из Дубая и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось +25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте.

Через 30 минут катания на багги в пустыне у нас лопнуло колесо. Окей, ждем минут 10-15, нам его меняют. В конце поездки подъезжаем к верблюдам. На видео видно, как один из них чуть не оттоптал мне ногу. Он — хозяин, ему все можно.

По приезду в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время — 20:00. Уже темнота, а в пустыне — тем более. Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали.

История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00 и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные.

Ранее голкипер красно-белых Артём Ребров опубликовал фото со знаменитым турецким поваром.

Все новости
Шестнадцатилетнего игрока «Богемиана» убили в уличной драке
Вчера, 09:51
Ушёл из жизни комментатор и журналист Эрнест Серебренников
25 января
В авиакатастрофе погибли 4 игрока и президент бразильского клуба «Палмас»
24 января Фото
Легенда «Ротора» Никитин умер на 60-м году жизни
14 января
У Марко Николича умер отец
13 января
Бывший игрок «Бастии» ушёл из жизни в возрасте 30 лет
10 января Фото
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 января в 00:24, ред.
"Соболев.Сборы.Сага."
Е.Соболева.2021.

Продолжение бестселлера будет ??
Faustello
Faustello ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
26 января в 20:46
Тренил нырки на мягком покрытии)))
Сп62
Сп62
26 января в 20:37
Создать себе трудности, а затем их преодолеть это по-русски.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 января в 17:13
Молодец, Саша, пока жене верблюд ногу оттаптывал, он не терял времени и нырял в барханы, чтобы не потерять квалификацию и показать класс в штрафной, как он умеет. В это время паспорт выпал, это простительно!
Dersu Usala
Dersu Usala
26 января в 17:02
Это говорит о его интеллекте, на поле и в пустыне.
leopit
leopit
26 января в 17:00
    oFANATo
    oFANATo
    26 января в 16:50
    Хорошо ещё жену не забыл в пустыне....
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    26 января в 16:41
    Зачем это написал,для чего? У бестолочи и дела бестолковые..
    mihaluch
    mihaluch
    26 января в 16:23
    Вот как проходят тренировки Спартака.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    26 января в 16:22
    Зря в этот раз федун не собрал паспорта. Вот Соболев и попытался таким образом не возвращаться в тарасовку. Разбегутся ведь так
    RIR68
    RIR68
    26 января в 16:21
    проехали поворот, катались не у тех, забыли паспорт. кто детей одних отпустил? где родители?
    следующий рассказ будет: "приехали на тренировку, а там спартак"
    ZenCh
    ZenCh
    26 января в 16:14
    А что на сборах делает жена?
    За адекватность
    За адекватность
    26 января в 16:13
    Хорошо, что нашли, а то...
    1-я конная
    1-я конная
    26 января в 16:09
    А - Соболев забыл паспорт в пустыне и у него теперь есть жена Елена. Не забывайте паспорт, мужики!
    STVA 1
    STVA 1
    26 января в 15:52
    Это ужастььь!Щас бабуины кредит возьмут на него)))
    ДСА
    ДСА
    26 января в 15:49
    А что можно в прокате паспорт требовать?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 января в 15:46
    Вот ведь печаль...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 января в 15:46
    Ну как Маша растеряша!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100