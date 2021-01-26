Форвард «Спартака» Соболев забыл паспорт в пустыне

Нападающий московского «Спартака» забыл паспорт в пустыне. Об этом на своей странице в инстаграме рассказала его жена Елена. Напомним, что игроки «Спартака» в настоящее время находятся на сборах в Дубае.

Побывать в настоящей пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. Для начала мы ехали 1,5 часа из Дубая и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось +25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте.

Через 30 минут катания на багги в пустыне у нас лопнуло колесо. Окей, ждем минут 10-15, нам его меняют. В конце поездки подъезжаем к верблюдам. На видео видно, как один из них чуть не оттоптал мне ногу. Он — хозяин, ему все можно.

По приезду в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время — 20:00. Уже темнота, а в пустыне — тем более. Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали.

История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00 и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные.