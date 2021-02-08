Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Кабелла назвал лидеров «Краснодара» в раздевалке

08 февраля 2021, 19:21

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о том, кто является лидерами в составе «быков».

Лидер ли я в раздевалке и на поле? Такова моя роль на поле — быть лидером в техническом плане. В этом смысл моих действий: вести игру, диктовать ее, это мне удается лучше всего. В раздевалке, наверно, тоже вхожу в круг лидеров, потому что люблю пообщаться с каждым, чтобы создать атмосферу. Перед матчами всегда обращаюсь к парням с небольшим напутствием, чтобы они чувствовали себя увереннее. Может, и пустяк, но такие вещи помогают выигрывать.

Кто ещё авторитетен за пределами поля? Капитан Мартынович, всегда выступающий перед матчем. Смольников с его опытом, который любит и умеет высказаться. Ну, и любой, кому есть что сказать: Газинский вот, к примеру. Хорошо, когда в раздевалке несколько лидеров.

Ранее Кабелла рассказал о своих главных целях.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дюков: «Я бы не переоценивал влияние лимита на легионеров»
08 февраля 2021
Дюков: «Через какое-то время мы можем увеличить РПЛ до 18 клубов»
08 февраля 2021
Макаров: «Мы хотим выиграть оставшиеся матчи»
08 февраля 2021
Футболист «Уфы» Бауэр пропустит сборы клуба из-за карантина
08 февраля 2021
Смородская: «Считаю, что пока Миранчук сильнее Головина»
08 февраля 2021
Мусаев: «Пяти недель достаточно, чтобы хорошо подойти к еврокубкам»
08 февраля 2021
Все комментарии
drug01
drug01
08 февраля 2021 в 19:51
Много лидеров это тоже плохо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 