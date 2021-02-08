Кабелла назвал лидеров «Краснодара» в раздевалке

Полузащитник «Краснодара» рассказал о том, кто является лидерами в составе «быков».

Лидер ли я в раздевалке и на поле? Такова моя роль на поле — быть лидером в техническом плане. В этом смысл моих действий: вести игру, диктовать ее, это мне удается лучше всего. В раздевалке, наверно, тоже вхожу в круг лидеров, потому что люблю пообщаться с каждым, чтобы создать атмосферу. Перед матчами всегда обращаюсь к парням с небольшим напутствием, чтобы они чувствовали себя увереннее. Может, и пустяк, но такие вещи помогают выигрывать.

Кто ещё авторитетен за пределами поля? Капитан Мартынович, всегда выступающий перед матчем. Смольников с его опытом, который любит и умеет высказаться. Ну, и любой, кому есть что сказать: Газинский вот, к примеру. Хорошо, когда в раздевалке несколько лидеров.