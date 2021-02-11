«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

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11 февраля 2021, 20:16

«Локомотив» с крупным счетом обыграл «Краснодар» в товарищеской встрече. Матч закончился со счетом 4:0.

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:4 (0:4)

Голы: Жемалетдинов, 3; Лисакович, 14; Игнатьев, 32; Игнатьев, 41.

«Краснодар»: Городов, Чернов, Кайо, Мартынович, Смольников, Вильена (Газинский, 60), Олссон, Классон, Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 46), Берг (Ионов, 67).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк, Игнатьев (Куликов, 64), Жемалетдинов, Камано, Лисакович (Эдер, 81).

Сегодня «Ростов» сыграл вничью с испанской командой в товарищеском матче.