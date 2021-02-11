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«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

11 февраля 2021, 20:16

«Локомотив» с крупным счетом обыграл «Краснодар» в товарищеской встрече. Матч закончился со счетом 4:0.

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:4 (0:4)

Голы: Жемалетдинов, 3; Лисакович, 14; Игнатьев, 32; Игнатьев, 41.

«Краснодар»: Городов, Чернов, Кайо, Мартынович, Смольников, Вильена (Газинский, 60), Олссон, Классон, Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 46), Берг (Ионов, 67).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк, Игнатьев (Куликов, 64), Жемалетдинов, Камано, Лисакович (Эдер, 81).

Сегодня «Ростов» сыграл вничью с испанской командой в товарищеском матче.

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Все комментарии
makkie
makkie
12 февраля 2021 в 10:38
Ну а что быки хотели с Кайо и Мартыновичем в защите?
И где Фаустелло?)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 февраля 2021 в 22:39
Это паровозики так хороши, или быки не готовы еще к чемпионату?
Паровозов
Паровозов
11 февраля 2021 в 21:34
Вот так бы и в чемпионате.
drug01
drug01
11 февраля 2021 в 21:21
Локо готов уже К сезону
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
11 февраля 2021 в 21:13, ред.
Разная степень готовности. Скорее всего Быков нагружают, чтобы форсировать набор формы и во все оружии подойти к Загребу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 февраля 2021 в 21:09
Очень неожиданно...
ЮЗИК
ЮЗИК
11 февраля 2021 в 20:17
Просто им повезло
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