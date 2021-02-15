«Лилль» продолжает удерживать лидерство. Итоги 25-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 25-го тура Лиги 1.
«Пари Сен-Жермен» — «Ницца» 2:1
Голы: Дракслер Юлиан 22, Кин Моизе 76 — Рони Лопеш 50
«Реймс» — «Ланс» 1:1
Голы: Зенели Арбер 13 — Сотока Флориан 61
«Лион» — «Монпелье» 1:2
Голы: Лукас Пакета 45+1 — Саванье Теджи 20, Вахи Сепе 65
«Монако» — «Лорьян» 2:2
Голы: Бен-Йеддер Виссам 48 (пенальти), Бен-Йеддер Виссам 90+3 — Моффи Теремас 7 (пенальти), Моффи Теремас 62
«Анже» — «Нант» 1:3
Голы: Мангани Тома 33 (пенальти) — Саймон Моузес 4, Луза Имран 7 (пенальти), Бамба Кадер 85
«Дижон» — «Ним» 0:2
Голы: Рипар Рено 76, Элиассон Никлас 87
«Метц» — «Страсбур» 1:2
Голы: Делен Тома 17 — Томассон Адриен 33, Томассон Адриен 84
«Ренн» — «Сент-Этьен» 0:2
Голы: Буанга Денис 27, Норден Арно 71
«Лилль» — «Брест» 0:0
«Бордо» — «Марсель» 0:0
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.