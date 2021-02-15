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«Лилль» продолжает удерживать лидерство. Итоги 25-го тура Лиги 1

15 февраля 2021, 00:56

Закончились все матчи 25-го тура Лиги 1.

«Пари Сен-Жермен» — «Ницца» 2:1
Голы: Дракслер Юлиан 22, Кин Моизе 76 — Рони Лопеш 50

«Реймс» — «Ланс» 1:1
Голы: Зенели Арбер 13 — Сотока Флориан 61

«Лион» — «Монпелье» 1:2
Голы: Лукас Пакета 45+1 — Саванье Теджи 20, Вахи Сепе 65

«Монако» — «Лорьян» 2:2
Голы: Бен-Йеддер Виссам 48 (пенальти), Бен-Йеддер Виссам 90+3 — Моффи Теремас 7 (пенальти), Моффи Теремас 62

«Анже» — «Нант» 1:3
Голы: Мангани Тома 33 (пенальти) — Саймон Моузес 4, Луза Имран 7 (пенальти), Бамба Кадер 85

«Дижон» — «Ним» 0:2
Голы: Рипар Рено 76, Элиассон Никлас 87

«Метц» — «Страсбур» 1:2
Голы: Делен Тома 17 — Томассон Адриен 33, Томассон Адриен 84

«Ренн» — «Сент-Этьен» 0:2
Голы: Буанга Денис 27, Норден Арно 71

«Лилль» — «Брест» 0:0

«Бордо» — «Марсель» 0:0

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 07:48
Вперёд Монако!
нечитайло
нечитайло
15 февраля в 07:11
А такой шанс оторваться был
112910415
112910415
15 февраля в 06:29
вполне себе достойный лидер
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 06:24
Все же преимущество Лилля тает.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 февраля в 05:25
Неожиданных результатов не было.
Василий 50
Василий 50
15 февраля в 01:38
Не будет он первым.
Gahi
Gahi
15 февраля в 01:06
Хороший ход набрали команда Лилль. Удачи
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