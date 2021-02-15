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Пиоли решил поговорить с командой после поражения от «Специи»

15 февраля 2021, 12:21
СпециаЛоготип футбольный клуб Специа (Ла Специа)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

По данным Corriere della Sera, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли решил устроить встречу с командой после поражения в 22-м туре Серии А от «Специи».

Наставник миланского клуба остался недоволен отношением игроков к последней игре. Пиоли хочет, чтобы футболисты его команды вернули победный менталитет, учитывая то, что впереди «Милан» ждет дерби с «Интером» и возобновление матчей Лиги Европы.

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Ozabot
Ozabot
15 февраля в 14:37
Пиоли нужно иногда сажать на лавку лидеров команд, включая Златана, и выставлять второй состав, у которого больше мотивации играть и показывать себя в матчах с гораздо более слабыми соперниками. В этот раз вышли настолько на расслабоне, что аж противно было смотреть игру. Еще и знали, что «Ювентус» оступился.
По ходу матча можно латать игру, выпуская игроков посильнее. Ребич, Кастильехо и Леао в связке играют против слабых команд гораздо ярче, чем Леао, Салемакерс и Златан. Тео тоже можно иногда сажать, потому что он не выдерживает прессинг. Калулу и Томори бы могли полноценно заменить Романьоли и даже Кьера.
Но чем болезненнее ошибка, тем ценнее урок, вынесенный из нее. Проиграть «Аталанте» не так обидно, чем проиграть «Специи», поэтому, надеюсь, ребята придут в чувство.
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 13:02
Никакая команда "не застрахована" от поражения. Но проигрывать дебютанту Серии А, занимая первое место, претендуя на звание Чемпиона Италии по футболу сезона 2020/2021, это "тревожный звоночек" для Стефано Пиоли и его команды, тем более, что в стартовом составе играл лидер команды-З.Ибрагимович.

Так что, поговорить и "настроить" команду на бескомпромиссную борьбу, не расслабляясь, необходимо...
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 12:26
Так чемпионами не стать.
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