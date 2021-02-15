Пиоли решил поговорить с командой после поражения от «Специи»

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15 февраля 2021, 12:21

По данным Corriere della Sera, главный тренер «Милана» решил устроить встречу с командой после поражения в 22-м туре Серии А от «Специи».

Наставник миланского клуба остался недоволен отношением игроков к последней игре. Пиоли хочет, чтобы футболисты его команды вернули победный менталитет, учитывая то, что впереди «Милан» ждет дерби с «Интером» и возобновление матчей Лиги Европы.