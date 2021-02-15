Пиоли решил поговорить с командой после поражения от «Специи»

По данным Corriere della Sera, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли решил устроить встречу с командой после поражения в 22-м туре Серии А от «Специи».
Наставник миланского клуба остался недоволен отношением игроков к последней игре. Пиоли хочет, чтобы футболисты его команды вернули победный менталитет, учитывая то, что впереди «Милан» ждет дерби с «Интером» и возобновление матчей Лиги Европы.
Так что, поговорить и "настроить" команду на бескомпромиссную борьбу, не расслабляясь, необходимо...
Так что, поговорить и "настроить" команду на бескомпромиссную борьбу, не расслабляясь, необходимо...
По ходу матча можно латать игру, выпуская игроков посильнее. Ребич, Кастильехо и Леао в связке играют против слабых команд гораздо ярче, чем Леао, Салемакерс и Златан. Тео тоже можно иногда сажать, потому что он не выдерживает прессинг. Калулу и Томори бы могли полноценно заменить Романьоли и даже Кьера.
Но чем болезненнее ошибка, тем ценнее урок, вынесенный из нее. Проиграть «Аталанте» не так обидно, чем проиграть «Специи», поэтому, надеюсь, ребята придут в чувство.
По ходу матча можно латать игру, выпуская игроков посильнее. Ребич, Кастильехо и Леао в связке играют против слабых команд гораздо ярче, чем Леао, Салемакерс и Златан. Тео тоже можно иногда сажать, потому что он не выдерживает прессинг. Калулу и Томори бы могли полноценно заменить Романьоли и даже Кьера.
Но чем болезненнее ошибка, тем ценнее урок, вынесенный из нее. Проиграть «Аталанте» не так обидно, чем проиграть «Специи», поэтому, надеюсь, ребята придут в чувство.