Апелляционный комитет РФС сократил штраф Юрана до 150 000 рублей

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Организация рассмотрела апелляцию главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана на штраф в размере 250 000 рублей за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Удовлетворить жалобу главного тренера ФК «СКА-Хабаровск» Юрана С.Н. на решение Комитета РФС по этике от 20 января 2021 года частично. Изменить решение Комитета РФС по этике от 20 января 2021 года, уменьшив сумму штрафа в отношении Юрана С.Н. на 100 000 рублей.