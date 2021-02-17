Апелляционный комитет РФС сократил штраф Юрана до 150 000 рублей

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17 февраля 2021, 21:38

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС . Организация рассмотрела апелляцию главного тренера « СКА -Хабаровск» на штраф в размере 250 000 рублей за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» .