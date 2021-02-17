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Апелляционный комитет РФС сократил штраф Юрана до 150 000 рублей

17 февраля 2021, 21:38

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Организация рассмотрела апелляцию главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана на штраф в размере 250 000 рублей за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Удовлетворить жалобу главного тренера ФК «СКА-Хабаровск» Юрана С.Н. на решение Комитета РФС по этике от 20 января 2021 года частично. Изменить решение Комитета РФС по этике от 20 января 2021 года, уменьшив сумму штрафа в отношении Юрана С.Н. на 100 000 рублей.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
18 февраля в 12:46
Зачем на Юрана еще время тратить?
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 22:22
Вообще какой-то маразм.
Cat01
Cat01
17 февраля в 21:48
Зачем эти решения
beefs
beefs
17 февраля в 21:39
нужно еще одно заседание..
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