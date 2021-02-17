Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на 3 матча

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Организация оставила в силе дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча.
Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Спартак» Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 декабря 2020 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении главного тренера ФК «Спартак» Москва Тедеско Д. от 21 декабря 2020 года в силе.
Таким образом, Тедеско пропустит матчи РПЛ против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо».
Бессмысленное решение бессмысленной комиссии - лишь подчёркивает нежелание самой системы меняться в лучшую сторону..
А все эти дисквалификации...что Боаша в 2016-м что нынешнееТедеско - лишь усугубляет мнение о нашем чемпионате не в лучшую сторону..
Отстранять человека от работы который жестами,высказыванием,поведением пытался просто донести свою точку зрения - не лучший способ РФС заставить себя уважать....
Бессмысленное решение бессмысленной комиссии - лишь подчёркивает нежелание самой системы меняться в лучшую сторону..
А все эти дисквалификации...что Боаша в 2016-м что нынешнееТедеско - лишь усугубляет мнение о нашем чемпионате не в лучшую сторону..
Отстранять человека от работы который жестами,высказыванием,поведением пытался просто донести свою точку зрения - не лучший способ РФС заставить себя уважать....