Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на 3 матча

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС . Организация оставила в силе дисквалификацию главного тренера «Спартака» на 3 матча.

Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Спартак» Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 декабря 2020 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении главного тренера ФК «Спартак» Москва Тедеско Д. от 21 декабря 2020 года в силе.