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Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на 3 матча

17 февраля 2021, 21:32

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Организация оставила в силе дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча.

Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Спартак» Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 декабря 2020 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении главного тренера ФК «Спартак» Москва Тедеско Д. от 21 декабря 2020 года в силе.

Таким образом, Тедеско пропустит матчи РПЛ против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо».

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 112910415 (раскрыть)
18 февраля в 10:53
Так всю жизнь у нас и было - каждая сосиска строит из себя ливерную колбасу ,как любила говорить моя мама . Я про этих деятелей РФС . ))
112910415
112910415
18 февраля в 08:16
злые они и мстительные
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 00:33
Тодеско не похож на дисквалификанта....
Бессмысленное решение бессмысленной комиссии - лишь подчёркивает нежелание самой системы меняться в лучшую сторону..
А все эти дисквалификации...что Боаша в 2016-м что нынешнееТедеско - лишь усугубляет мнение о нашем чемпионате не в лучшую сторону..

Отстранять человека от работы который жестами,высказыванием,поведением пытался просто донести свою точку зрения - не лучший способ РФС заставить себя уважать....
SHMEL
SHMEL
17 февраля в 23:01
Что он есть, что его нет, какая разница...
Futurista
Futurista
17 февраля в 22:17
Так Спартак привыкнет...когда Тедеско уйдет можно будет и без тренера играть...
cska1948
cska1948
17 февраля в 22:09
Уверен, что игроки СпаМа довольны таким решением! Хоть в трёх матчах Тедеско, своими постоянными криками, их от игры отвлекать не будет.
Крикун
Крикун
17 февраля в 22:09
Заговор. Нужно сниматься!
makkie
makkie
17 февраля в 22:05
Другого от них и не ожидалось.
Одно время в отсутствие Тедеско команда стабильно набирала очки и не проигрывала. Посмотрим, как на этот раз будет - стартуем весной важными матчами подряд.
cska1948
cska1948
17 февраля в 22:00
ЧТД!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 февраля в 21:50
Доменико ! Плюнь на этих зажравшихся самодуров и разотри !
beefs
beefs
17 февраля в 21:40
первый урок иностранцу дан...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
17 февраля в 21:37
С учетом московских холодов, можно было бы и продлить до наступления тепла. А то ведь надо непрерывно все 90 минут скакать, чтобы не замерзнуть.
particular
particular
17 февраля в 21:34
Апелляционный комитет принял безапелляционное решение...
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