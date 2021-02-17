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Э. Кангва: «Мы давно не боимся авторитетов, ни „Зенита“, ни кого-то ещё»

17 февраля 2021, 23:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Зенита».

Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то ещё. Против таких команд не нужно настраивать, эти матчи всегда на виду, а у нас дополнительный шанс проявить себя, сделать промоушен, чтобы заинтересовать селекционеров больших клубов. В последних трёх сезонах мы даём бой грандам, но, к сожалению, не всегда удается их побеждать, где-то в пользу больших клубов играет судейство, где-то нам не всегда удается держать концентрацию. Надеюсь, в кубковой игре удивим действующего чемпиона и лидера сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 февраля в 08:09
ну, если всё так, то Арсенал - явный фаворит ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 00:07
Прям заинтриговал...мистер Эванс...))
Чем может удивить команда не выигравшая ни один из 10-ти последних официальных матчей в игре с чемпионом и лидером чемпионата....да ещё и в гостях...
Надо будет посмотреть...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 23:59
Очень смелые ребята!!! Сами стоят на вылет, а им все нипочем . Еще и кубком грезят , посмотрим на их геройство и в кубке, и в чемпионате. В любом случае хорохорится перед матчем - это плохая затея, тем более, что играть придется с лидером чемпионата, а не с равным соперником.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 февраля в 23:59
А селекционеры каких больших клубов приедут на матч "Зенит" - "Арсенал"? Ну конечно если только этот промоушен не для перехода в "Зенит".
Иван Тасминский
Иван Тасминский
17 февраля в 23:58
Да все вы на словах никого не боитесь
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 23:51
Звучит как - Нам по... кому проигрывать.
Cat01
Cat01
17 февраля в 23:50
Отличный настрой... Удачи!!!
Futurista
Futurista
17 февраля в 23:35
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