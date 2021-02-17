Э. Кангва: «Мы давно не боимся авторитетов, ни „Зенита“, ни кого-то ещё»

Полузащитник тульского «Арсенала» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Зенита».

Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то ещё. Против таких команд не нужно настраивать, эти матчи всегда на виду, а у нас дополнительный шанс проявить себя, сделать промоушен, чтобы заинтересовать селекционеров больших клубов. В последних трёх сезонах мы даём бой грандам, но, к сожалению, не всегда удается их побеждать, где-то в пользу больших клубов играет судейство, где-то нам не всегда удается держать концентрацию. Надеюсь, в кубковой игре удивим действующего чемпиона и лидера сезона.