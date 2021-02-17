Деменко: «Характер поможет „Краснодару“ победить „Динамо“ Загреб»

Бывший футболист «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Динамо» Загреб однозначно будет тяжелым соперником для «Краснодара». Особенно учитывая потерю Кристиана Рамиреса. Хорватская команда очень боевая, у нее есть свой определенный стиль. Главное преимущество «Загреба» в том, что команда продолжала играть в чемпионате без перерыва. Но, думаю, что «Краснодар» подойдет к матчу в хорошем физическом состоянии. У нас достаточно опытная команда, которая зарекомендовала себя и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Краснодару» нужно показать свой футбол, и тогда всё получится.

Что поможет нашим ребят победить хорватов, так это точно характер. На групповом этапе «быки» уже показали, что могут противостоять сильным командам. Отмечу и профессионализм тренерского штаба. Наконец, хочется верить, что мастерству футболистов будет сопутствовать удача.