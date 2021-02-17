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Деменко: «Характер поможет „Краснодару“ победить „Динамо“ Загреб»

17 февраля 2021, 19:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Динамо» Загреб однозначно будет тяжелым соперником для «Краснодара». Особенно учитывая потерю Кристиана Рамиреса. Хорватская команда очень боевая, у нее есть свой определенный стиль. Главное преимущество «Загреба» в том, что команда продолжала играть в чемпионате без перерыва. Но, думаю, что «Краснодар» подойдет к матчу в хорошем физическом состоянии. У нас достаточно опытная команда, которая зарекомендовала себя и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Краснодару» нужно показать свой футбол, и тогда всё получится.

Что поможет нашим ребят победить хорватов, так это точно характер. На групповом этапе «быки» уже показали, что могут противостоять сильным командам. Отмечу и профессионализм тренерского штаба. Наконец, хочется верить, что мастерству футболистов будет сопутствовать удача.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 20:19
"Особенно учитывая потерю Кристиана Рамиреса." Вот заладили, прямо потеря потерь. Если центральные защитники не начудят, а полузащита сыграет так, как она умеет, то вполне можно рассчитывать на положительный итог, как минимум в домашнем матче, да и во всем противостоянии. Там и Берг глядишь свое положит. А ежели будут играть, как второй тайм с "Севильей" в гостях, то там и никакой Рамирес не поможет. Как всегда личное мнение.
Gahi
Gahi
17 февраля в 20:14
Конечно многие в этот вечер будут болеть за   Краснодар,  единственная команда которая будет представлять страну в еврокубках. От выступления которой будет зависеть и окончательный рейтинг страны, который стал актуальным после неудачного выступления остальных команд в розыгрыше 2020-2021 года. Имея положительный опыт который команда Краснодара приобрела за год, им всё-таки удастся показать свою лучшую игру в этой встрече и пройти Динамо Загреб в следующий раунд Лиги Европы. Будем надеяться что так и будет. Удачи
112910415
112910415
17 февраля в 19:42
ну ... одной нашей команде не помог характер ...
drug01
drug01
17 февраля в 19:38
Желаем только УДАЧИ
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