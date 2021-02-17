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Слуцкий — о работе в сборной: «Ты не выйдешь из этой ситуации победителем»

17 февраля 2021, 20:31

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе в сборной России. Слуцкий возглавлял национальную команду в 2015-2016 годах.

Да, это очень тяжело. Даже добившись какого-то хорошего результата, ты не выйдешь из этой ситуации победителем. Это игра в одни ворота.

Не может Черчесов уйти после ЧМ-2018 или Хиддинк после Евро-2008. Наоборот, когда ты на волне, тебе кажется, что дальше результаты будут только лучше и надо продолжать работу.

Это как история из женского Stand Up: «Мужчины предпочитают девственниц, но при этом говорят, что хотят, чтобы женщина была опытной в сексе. Вы можете мне объяснить, как эти две вещи сочетаются друг с другом?» Так же и в футболе. Работа тренера в сборной в любой стране — это совсем другой уровень ответственности.

Ранее Слуцкий прокомментировал судейство в российском футболе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 февраля в 11:47
Там были объективные причины неудачи. Перед самым турниром выбыли сразу два ключевых игрока той сборной Денисов и Дзагоев. Пришлось срочно брать Юсупова. И конечно провал был закономерен.
112910415
112910415
18 февраля в 08:13
тяжелый труд, давление, сомнения
не многим по плечу
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 22:14
Были исключения из правил. Вспомните Францию на домашнем ЧМ 1998. Ещё до ЧМ тренер французов Эме Жаке объявил, что он покинет команду вне зависимости от результата выступления. И он своё слово сдержал, сделав первый раз Францию чемпионом мира на домашнем мундиале. Ещё пример? Луис Арагонес и его великая, начинающая своё восхождение на мировой футбольный олимп, чемпионская Испания на Евро 2008 с Иньестой, Хави, Касильясом, Алонсо, Рамосом, Вильей, Пуйолем,Торресом, Сильвой, после чего тренер покинул сборную.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 февраля в 21:56
Это бред неуравновешенного, психически нездорового человека. Два лица, как и говорил год назад о нем. Это два разных человека, который всегда в конфликте с самим собой, с одной стороны, с другой, маниакальным желанием понравиться, выделиться. Приходиться постоянно играть, из-за этого он теряет большую энергию и становится, как выжатый лимон. Не уверен в себе.
Поэтому сборная на Евро потерпела фиаско. Открутил гайки насколько возможно. Результат драка в раздевалке. Тренировать, воспитывать футболистов с гонором, характером, это не с молодняком работать являясь для них авторитетом. Поэтому искать причины в себе в первую очередь, а не обобщать, типа все такие.
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 21:21
Работа в сборной имеет ещё и свою специфику.
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 февраля в 21:11
Помню, не забыл, как Леонид Викторович, после Капелло, в экстренном порядке вывел сборную России на Евро-2016, когда никто уже и не наделся на такое чудо....

Но после Евро-2016, многие об этом забыли, но хорошо помнили о том, что сборная России неудачно выступила на Евро-2016 под руководством Леонида Викторовича...

Поэтому он очевидно и сказал, о работе в сборной, что не выйдешь победителем....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 февраля в 21:01
Но бывает и очень доходный , несмотря на плачевный результат. Капелло не даст соврать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 20:53
По уровню компетентности ( объем знаний в области психологии, физиологии, методологии тренировки, управлении коллективом, наконец опыту) сейчас в РФ равных Слуцкому нет. По сравнению с ним Черчесов скорее физрук сельской школы. Но ЛВС в сборную РФ не пойдет по разным причинам.
cska1948
cska1948 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 февраля в 20:42
Вспомнился Феола тренер, которого вся Бразилия носила на руках после победного ЧМ в 1958 году. И который после неудачи бразильцев на ЧМ в Англии домой, в Бразилию, вернулся только спустя месяц по окончании чемпионата. Выжидал, когда утихнет ярость болельщиков, жаждущих расправы над ним.
Cat01
Cat01
17 февраля в 20:40
Это было давно уже...
beefs
beefs
17 февраля в 20:39
не знал, что Слуцкий еще большой знаток в сексе...
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 20:33
Работа тренера со сборной, нелёгкий труд, очень часто ещё и неблагодарный труд...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 20:32
Нашел что вспомнить...
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