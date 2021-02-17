Слуцкий — о работе в сборной: «Ты не выйдешь из этой ситуации победителем»

Главный тренер «Рубина» рассказал о работе в сборной России. Слуцкий возглавлял национальную команду в 2015-2016 годах.

Да, это очень тяжело. Даже добившись какого-то хорошего результата, ты не выйдешь из этой ситуации победителем. Это игра в одни ворота.

Не может Черчесов уйти после ЧМ -2018 или Хиддинк после Евро-2008. Наоборот, когда ты на волне, тебе кажется, что дальше результаты будут только лучше и надо продолжать работу.

Это как история из женского Stand Up: «Мужчины предпочитают девственниц, но при этом говорят, что хотят, чтобы женщина была опытной в сексе. Вы можете мне объяснить, как эти две вещи сочетаются друг с другом?» Так же и в футболе. Работа тренера в сборной в любой стране — это совсем другой уровень ответственности.