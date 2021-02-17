Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».
Не вижу явного фаворита в паре «Краснодар» — «Динамо» Загреб. По матчу с ЦСКА хорваты оставили хорошее впечатление, так что никому предпочтение бы не отдал, шансы 50 на 50.
Травма Рамиреса не станет проблемой для «Краснодара», им есть, кем его заменить. Это вообще не ключевая для них позиция.
Здесь вопрос только в том, что еще никто не видел «Краснодар» в официальных играх с декабря, и тут сразу еврокубковый матч. А Загреб зимой отыграл свои матчи без паузы. Так что посмотрим. «Быкам» нужно выиграть в первой встрече или хотя бы уйти с нулями, чтобы не повторить результат ЦСКА в гостях.
Верю в положительный исход этого матча. Особенно если Краснодар навяжет свою игру.
Удачи нашим и без травм...
Верю в положительный исход этого матча. Особенно если Краснодар навяжет свою игру.
Удачи нашим и без травм...