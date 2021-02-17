Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Не вижу явного фаворита в паре «Краснодар» — «Динамо» Загреб. По матчу с ЦСКА хорваты оставили хорошее впечатление, так что никому предпочтение бы не отдал, шансы 50 на 50.

Травма Рамиреса не станет проблемой для «Краснодара», им есть, кем его заменить. Это вообще не ключевая для них позиция.