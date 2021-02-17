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Широков: «Не вижу явного фаворита в паре „Краснодар“ — „Динамо“ Загреб»

17 февраля 2021, 17:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Не вижу явного фаворита в паре «Краснодар» — «Динамо» Загреб. По матчу с ЦСКА хорваты оставили хорошее впечатление, так что никому предпочтение бы не отдал, шансы 50 на 50.

Травма Рамиреса не станет проблемой для «Краснодара», им есть, кем его заменить. Это вообще не ключевая для них позиция.

Здесь вопрос только в том, что еще никто не видел «Краснодар» в официальных играх с декабря, и тут сразу еврокубковый матч. А Загреб зимой отыграл свои матчи без паузы. Так что посмотрим. «Быкам» нужно выиграть в первой встрече или хотя бы уйти с нулями, чтобы не повторить результат ЦСКА в гостях.

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Gorasul
Gorasul
17 февраля в 22:37
Прекратите цитировать это животное! Никому не интересное безмозглое г.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 февраля в 21:40
Загреб конечно, судя по итогам групп
112910415
112910415
17 февраля в 19:45
кто меньше начудит в защите, тот победит !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 19:07
Шансы действительно примерно равные. За хорватов выступает то что у них сезон в разгаре, а Краснодар играет дома.
Верю в положительный исход этого матча. Особенно если Краснодар навяжет свою игру.
Удачи нашим и без травм...
ДСА
ДСА
17 февраля в 18:15
Не видишь - купи лупу.
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 17:36
Завтра после матча узнаем, кто был фаворит.
Хочется верить в то, что "Краснодар"!
Cat01
Cat01
17 февраля в 17:34
Значит будет ничья
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