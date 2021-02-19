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Кокорин получил травму в матче с «Интером»

19 февраля 2021, 18:27
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что нападающий Александр Кокорин получил повреждение в матче 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

Да, господин Пранделли сказал вчера на пресс-конференции, что Кокорин получил травму во время игры с «Интером». Однако Кокорин сейчас в порядке и готов к сегодняшнему матчу.

Напомним, что в игре 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:2) Кокорин был в запасе, однако так и не появился на поле. Сегодня «Фиорентина» сыграет со «Специей», встреча состоится в 20:30 по МСК.

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Все комментарии
safari-05
safari-05 ответ shlomo (раскрыть)
20 февраля в 15:37
А потом продажа или аренда.
Kosmos58
Kosmos58 ответ andrefino13 (раскрыть)
20 февраля в 13:41
На разминке?!.
Kosmos58
Kosmos58
20 февраля в 13:39, ред.
Ему пора в МС, ПСЖ или Атлетико - всё равно где сидеть на лавке!!! А коленкор другой!.
протон1
протон1
20 февраля в 00:27
саша царь. надо беречь . не выпускать иначе травму получит
andrefino13
andrefino13
19 февраля в 23:42
Так он не играл??? Как травму получил??? Ржу не могу, походу Кокорин будет новым Крамеровым в фильмах будущего...))))
nikoladolgov
nikoladolgov
19 февраля в 21:53
Молодец Санек!
Мужик сказал - мужик сделал !
Сказал не буду играть - и не играет ! А баксы капают !
SHMEL
SHMEL
19 февраля в 21:51
Сане можно еще почти год спокойно адаптироваться, а потом можно подыскать новую команду.
zooveterinar
zooveterinar
19 февраля в 21:40, ред.
САша, саша не успел выйти, и обхезался!!! Хоть чи на завод иди!!! Столько разговоров было вокруг!!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 февраля в 21:35
местные во Флоренции должны быть осторожны. В городе ходит гопник.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
19 февраля в 21:30
когда Кокорин увидел Лукаку,то от вида бельгийца,сразу же получит психологическую травму. Теперь можно просто получать зарплату.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
19 февраля в 21:24, ред.
Как там в Италии называется награда худшему игроку сезона, золотая урна? Кокорин первый кандидат на нее.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
19 февраля в 21:10
Хороший Кокорин-мёртвый Кокорин? Жесть .Но что-то в этом есть.
LOpp
LOpp ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
19 февраля в 20:58
Не я его покупал.
Газизов думал утереть нос Зениту, а в итоге утер себе.
Romkurch
Romkurch
19 февраля в 20:54
Процесс пошел.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ LOpp (раскрыть)
19 февраля в 20:48
А покупали нахрена? Да ещё дискуссию на сайте устроили , мол под какую схему Сашеньку лучше в Спартак вписать.
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 20:34
Вероятно, опять только Мальдивы и личный массажист спасут великого Сашку от этого повреждения.
LOpp
LOpp
19 февраля в 20:34
Как же хорошо, что получилось продать этого хрустального
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 20:27
Началось в деревне утро !!! Опять двадцать пять !!! Ёжик в тумане !!!
Союзник противников
Союзник противников
19 февраля в 20:24
Цирк в ветлечебнице.
drug01
drug01
19 февраля в 20:24
Так будет теперь постоянно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 февраля в 20:15
Я думаю ,представителям Фиорентины легче его будет просто пристрелить к чертям ! ))))))))))))) Нет Кокорина -нет проблемы ! )))))))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 19:53
Теперь Сашу пуще прежнего беречь будут, а то вдруг опять травму получит. Может его вообще на поле не выпускать , так целее будет, да и экономия. Ведь здоровенький то он только зарплату получать будет, а так еще и на лечение тратится придется. Так , что можем и не увидеть Сашу совсем, ну или минут 5-10 может дадут нам насладится его легкой прогулкой по итальянскому полю.
Всем здоровья.
particular
particular
19 февраля в 19:38
Фраза "...в порядке и готов...", конечно окрыляет италиков, но она на столько далека от ожиданий, как Флоренция от г.Валуйки Белгородской области..:)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 19:29
Это уже не смешно. Ему мяч попал всего-то 5-6 раз. Когда он умудрился получить травму?
112910415
112910415
19 февраля в 19:15
вот не было никогда, и вдруг опять !
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 19:09
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
19 февраля в 19:04
Хорошо хоть "красно-белая", а не "сбг")...
За адекватность
За адекватность
19 февраля в 18:53, ред.
Да что же такое...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 февраля в 18:49
Артист!!! Коко достиг совершенства в имитации травм. Равных ему в мире нет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Правдин Семён (раскрыть)
19 февраля в 18:48
Он может и юве забить, ведь Спартак громил Севилью, которая победила Интер, который разбил юве
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