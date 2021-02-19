Кокорин получил травму в матче с «Интером»

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19 февраля 2021, 18:27

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что нападающий получил повреждение в матче 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

Да, господин Пранделли сказал вчера на пресс-конференции, что Кокорин получил травму во время игры с «Интером». Однако Кокорин сейчас в порядке и готов к сегодняшнему матчу.

Напомним, что в игре 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:2) Кокорин был в запасе, однако так и не появился на поле. Сегодня «Фиорентина» сыграет со «Специей», встреча состоится в 20:30 по МСК.