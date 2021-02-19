Хавбек «Баварии» Толиссо получил серьёзную травму. Он может пропустить Евро

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19 февраля 2021, 16:43

Полузащитник «Баварии» получил серьезную травму во время тренировки команды, сообщает L’Équipe.

26-летний хавбек прошел медобследование, которое выявило у него разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги. Утром 19 февраля он перенес операцию в Берлине.

Восстановление займет примерно три месяца. Соответственно, участие Толиссо на Евро-2020 этим летом встало под вопрос.

В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 14 матчах в Бундеслиге и забил 1 гол.

Накануне «Бавария» подтвердила, что Павар заразился коронавирусом.