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Хавбек «Баварии» Толиссо получил серьёзную травму. Он может пропустить Евро

19 февраля 2021, 16:43

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо получил серьезную травму во время тренировки команды, сообщает L’Équipe.

26-летний хавбек прошел медобследование, которое выявило у него разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги. Утром 19 февраля он перенес операцию в Берлине.

Восстановление займет примерно три месяца. Соответственно, участие Толиссо на Евро-2020 этим летом встало под вопрос.

В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 14 матчах в Бундеслиге и забил 1 гол.

Накануне «Бавария» подтвердила, что Павар заразился коронавирусом.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
19 февраля в 17:20
Невезучий чел :(
drug01
drug01
19 февраля в 17:11
Не везёт здоровья желаю
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 17:00
Вот не задача! Здоровья!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 16:49
Здоровья крепкого парню
Cympak-05
Cympak-05
19 февраля в 16:49
Кажется у него уже было уже что то подобное и выбывал на долго
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