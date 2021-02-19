Хавбек «Баварии» Толиссо получил серьёзную травму. Он может пропустить Евро

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо получил серьезную травму во время тренировки команды, сообщает L’Équipe.
26-летний хавбек прошел медобследование, которое выявило у него разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги. Утром 19 февраля он перенес операцию в Берлине.
Восстановление займет примерно три месяца. Соответственно, участие Толиссо на Евро-2020 этим летом встало под вопрос.
В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 14 матчах в Бундеслиге и забил 1 гол.
Накануне «Бавария» подтвердила, что Павар заразился коронавирусом.