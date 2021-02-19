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Тиаго Силва и Пулишич пропустят матч против «Саутгемптона» из-за травм

19 февраля 2021, 18:12
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции сообщил о состоянии травмированных игроков перед матчем 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Мы очень рады, что Абрахам хорошо себя чувствует. Если всё будет нормально, он сможет сыграть завтра. Тиаго Силва пока не готов выйти на поле. У Пулишича проблемы с икроножной мышцей, ничего серьезного, он испытывает небольшую боль, поэтому его участие в завтрашнем матче под вопросом. Хаверц вернулся к тренировкам и готов сыграть против «Саутгемптона».

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Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 18:22
Здоровья им, и скорейшего выздоровления от травм!
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