Тиаго Силва и Пулишич пропустят матч против «Саутгемптона» из-за травм

Главный тренер «Челси» на пресс-конференции сообщил о состоянии травмированных игроков перед матчем 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Мы очень рады, что Абрахам хорошо себя чувствует. Если всё будет нормально, он сможет сыграть завтра. Тиаго Силва пока не готов выйти на поле. У Пулишича проблемы с икроножной мышцей, ничего серьезного, он испытывает небольшую боль, поэтому его участие в завтрашнем матче под вопросом. Хаверц вернулся к тренировкам и готов сыграть против «Саутгемптона».