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Анчелотти отреагировал на слухи о том, что Хамес может покинуть «Эвертон»

19 февраля 2021, 22:57

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что полузащитник Хамес Родригес может покинуть команду. Ранее появилась информация о том, что причиной такого решения послужили погодные условия и слишком силовой футбол в Англии.

Он в порядке, у него нет проблем. Я разговариваю с ним каждый день, он счастлив здесь. Он уверен в себе, мотивирован.

В последних играх у него была небольшая проблема с икроножной мышцей, но сейчас он в хорошей форме. Ему здесь действительно хорошо, потому что все о нём заботятся.

Не знаю, жалуется ли он на погоду, но мы знаем, что в Англии не лучшая погода! Но здесь есть много чего хорошего.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 23:52
Комуто выгодно распускать слухи!
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 23:03
Хороший тренер, хороший игрок, зачем расставаться.
beefs
beefs
19 февраля в 23:00
в этом мире всякое бывает...
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 22:58
Ну и отлично, что он счастлив...
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