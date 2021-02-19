Анчелотти отреагировал на слухи о том, что Хамес может покинуть «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал слухи о том, что полузащитник может покинуть команду. Ранее появилась информация о том, что причиной такого решения послужили погодные условия и слишком силовой футбол в Англии.

Он в порядке, у него нет проблем. Я разговариваю с ним каждый день, он счастлив здесь. Он уверен в себе, мотивирован.

В последних играх у него была небольшая проблема с икроножной мышцей, но сейчас он в хорошей форме. Ему здесь действительно хорошо, потому что все о нём заботятся.

Не знаю, жалуется ли он на погоду, но мы знаем, что в Англии не лучшая погода! Но здесь есть много чего хорошего.