«Барселона» отказалась от подписания Алабы из-за его требований по зарплате

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19 февраля 2021, 11:28

«Барселона» хотела подписать в 2018-19 годах, но вышла из сделки из-за его требований по зарплате, утверждает Mundo Deportivo.

Сообщается, что запрашиваемая Алабой зарплата сделала бы его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» после Лионеля Месси.