«Барселона» отказалась от подписания Алабы из-за его требований по зарплате

«Барселона» хотела подписать Давида Алабу в 2018-19 годах, но вышла из сделки из-за его требований по зарплате, утверждает Mundo Deportivo.
Сообщается, что запрашиваемая Алабой зарплата сделала бы его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» после Лионеля Месси.
Недавно Алаба объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. СМИ сообщают, что австриец подпишет контракт с «Реалом».
ТОт же Альфонсо Дэвис сейчас в одну калитку у него фланг выиграл и сместил его в центр.
ТОт же Альфонсо Дэвис сейчас в одну калитку у него фланг выиграл и сместил его в центр.
Как же страдает барса от одного игрока
Как же страдает барса от одного игрока