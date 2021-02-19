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«Барселона» отказалась от подписания Алабы из-за его требований по зарплате

19 февраля 2021, 11:28

«Барселона» хотела подписать Давида Алабу в 2018-19 годах, но вышла из сделки из-за его требований по зарплате, утверждает Mundo Deportivo.

Сообщается, что запрашиваемая Алабой зарплата сделала бы его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» после Лионеля Месси.

Недавно Алаба объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. СМИ сообщают, что австриец подпишет контракт с «Реалом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
19 февраля в 19:17
Продать аргошу и норм будет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 февраля в 17:12, ред.
От аргентоса избавились бы и сразу разгрузили бы ведомость по зп
Ironigor
Ironigor ответ ilyafrom (раскрыть)
19 февраля в 15:46
Уж Реал пободрее Барсы уж точно !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 февраля в 15:35
От гнома избавьтесь.
Бубнин
Бубнин
19 февраля в 15:24
Ну тогда остается или "Зенит", или пересмотреть свои требования.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ ilyafrom (раскрыть)
19 февраля в 14:39
Конечно, в прошлом сезоне Реал выиграл Ла Лигу, в следующем году ещё выиграют и кубок возьмут.
ilyafrom
ilyafrom ответ Ironigor (раскрыть)
19 февраля в 14:25
А Реалу прям титулы светят?
Ironigor
Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
19 февраля в 14:15
И уж Реалу бы он точно пригодился, зачем ему погибающая Барса.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 февраля в 13:31
Поэтому Алабе прямая дорога в МС.
Сантус
Сантус
19 февраля в 12:51
Что то мне кажется из за своих запросов парниша вообще останется без работы.Он о пустых трибунах уже как год знает?Из чего состоит бюджет клубов знает?Или только знает звук колокольчика о капнувшей на счёт зарплате?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 12:50
Что этот Алаба себе позволяет?)

ТОт же Альфонсо Дэвис сейчас в одну калитку у него фланг выиграл и сместил его в центр.
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 12:36
Ну если Реал готов удовлетворить финансовые запросы Алабы, то смысла рассматривать вариант с Барсой нет вообще.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 12:12
Он уже публично объявил что покидает Баварию, а его кинули. Теперь осталось только 2 пути. Вернуться как побитая собака назад, или с той же зарплатой которая была, но уже не в Баварии.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Всегда_первый (комментарий удален) (раскрыть)
19 февраля в 11:56
Алаба не просил бы большую зарплату если бы не крыша гнома. Дело в том, что сейчас Месси готов каждого игрока в Барселоне крышивать за полтину.
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 11:39
Требовать у этой "Барселоны" вторую по величине зарплату, после Месси, это выглядит, как шутка... Да и зачем такому успешному игроку идти в "тонущую" - "Барселону... Сколько хороших игроков в крайнее время пришло в "Барселону", так и не заиграв, хотя бы так, как играли в своей предыдущей команде...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 февраля в 11:36, ред.
И в этой новости про Месси и деньги
Как же страдает барса от одного игрока
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 11:35
Алаба показал себя в "Баварии" и в настоящий момент концентрируется не на имени клуба, а на сумме по контракту. Возможно он и прав - 28 лет - пора заработать на всю оставшуюся жизнь, лучше момента может не представится.
ДСА
ДСА
19 февраля в 11:32
Пока от Месси не избавятся никого приличного они не возьмут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 11:29
Жадность фраера сгубила!
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