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В «Манчестер Сити» отрицают, что клуб ведёт переговоры с Месси

19 февраля 2021, 14:14

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах касательно возможного трансфера нападающего Лионеля Месси.

Контракт аргентинского форварда с «Барселоной» истекает этим летом. Если каталонскому клубу не удастся продлить контракт с Лионелем, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к трансферу Месси проявляют «Манчестер Сити» и ПСЖ. По информации Sky Sports, в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни в дальнейшем не вели переговоры с аргентинцем и «Барселоной».

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будет пытаться продлить контракт с Месси, если выиграет выборы.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ League1 (раскрыть)
20 февраля в 06:05
У Месси есть бесплатные адвокаты, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля в 06:03
Навесы гном делать не умеет и угловой подать не может, аха-ха.
Ikarus74
Ikarus74
20 февраля в 01:00
Переговоры с Месси может вести кто угодно кроме МС, ибо Месси будет там играть за копейки
Brooklyn888
Brooklyn888
19 февраля в 22:51
Экс-защитник «Реала» Руджери: «Месси нужно уходить. И Пике пора – ему тяжело против сильной атаки»
Бывший защитник сборной Аргентины и «Реала» Оскар Руджери высказался насчет будущего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Ему нужно уйти. Должно быть, [хавбек «ПСЖ»] Паредес спрашивал у него, собирается ли Месси перейти к ним.

«Барселона» совершала поступки, раздражавшие Месси: опубликовала детали его контракта, убрала из команды Луиса Суареса.

Пике тоже пора уходить. Он медлителен, не выигрывает борьбу в воздухе. Когда он играет против сильной атаки, ему очень тяжело», – сказал Руджери.

«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ilyafrom (раскрыть)
19 февраля в 20:43
Месси поможет не выйти в плейофф ЛЧ,ну и в чемпионате МС откатятся за бигфо.Разве что сделатьс него топ-менеджера по продажам своих футболок,будет в киоске при стадионе сидеть и автографы раздавать и селфи.
League1
League1 ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
19 февраля в 20:10
    Альфамен
    Альфамен ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    19 февраля в 17:35
    Да видели как он ведёт игру,с ПСЖ например во вторник или с Ромой,Ливерпулем,Юве,Баварией...
    League1
    League1 ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    19 февраля в 17:20
    Ты бы к к гномяре, которого боготворишь, пригляделся. Ну бездарь же. Бездарь. Не умеет играть против сильных? Не умеет. Всегда проигрывает? Всегда. Разгромно проигрывает. Очень разгромно. А ты всё заступаешься за него. Там заступаться совершенно не за что.
    League1
    League1
    19 февраля в 17:09
    Если купят, то только для прождажи футболок. Кому нужен этот распиаренный бездарь. Со своими осасунами и без его разгромов все сами справятся, а против сильных он играть не умеет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    19 февраля в 16:37
    Много разговоров о Месси.
    А играть-то он совсем перестал.
    Кому он нужен в таком состоянии?
    Ямайский Болт
    Ямайский Болт
    19 февраля в 16:23
    я так хочу чтобы он уже куда нибудь перешел, все матчи той команды буду смотреть, так смотрел андрюхины игры в арсенале
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Альфамен (раскрыть)
    19 февраля в 16:02
    В АПЛ гнома охранять на поле не будут и в таком чемпионате бегать надо, а каталонский волшебник бегать не любит.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Сантус (раскрыть)
    19 февраля в 15:56, ред.
    И в комплект ждёт самый большой бублик;)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    19 февраля в 15:55
    Уважуха Бартомеу, заблокировал гному переход в другие команды.
    Сантус
    Сантус
    19 февраля в 15:54
    Тактика всех более-менее ясна.Гном не продлевает контракт,его берут бесплатно,а на сэкономленные от покупки деньги дают ему вкусную зарплату.Он же сидит и ждёт-кто даст самый большой чупачупс.Вот шейхи шейхов сейчас и будут переплёвывать....)
    Альфамен
    Альфамен ответ Всегда_первый (комментарий удален) (раскрыть)
    19 февраля в 15:53
    Даже интересно,что вы напишите когда летом Месси окажется в ПСЖ или МС
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    19 февраля в 15:52
    Все довольны те кто на долго в Барселоне не задержался: Гвардиола,, Ибрагимович, Суарес, Коутиньо, Алвес, Видаль.
    abrek123
    abrek123
    19 февраля в 15:40
    Никто его не купит за такие бабки даже шейхи,сколько там за него нужно отвалить Барсе пока контракт есть 700 ляммов кажись)))Вот через пару месяцев когда станет свободным агентом и посмотрим куда рванет Месси и кто какую зарплату в год по новому контракту предложит...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    19 февраля в 15:38
    Гвардиола радуется, что во время свалил из Барселоны и на долго там не задержался, а гном злится на весь мир.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 февраля в 15:33
    Месси, не вздумай остаться...
    КЭТиК
    КЭТиК
    19 февраля в 14:51
    Слишком дорого обойдется этот золотник
    particular
    particular
    19 февраля в 14:45
    Отрицание и опровержение удобны и не к чему не обязывают..:)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 февраля в 14:45
    Шифруются, хитрые потомушта...
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    19 февраля в 14:43
    переход Месси в МанСити стало бы не плохим трансфером для Ливерпуля, Манчестера Юнайтеда и Челси
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ilyafrom (раскрыть)
    19 февраля в 14:42
    Я тоже не хочу, чтобы Месси переходил в Сити. Но если руководство его захочет, то только ради маркетинга.
    Project Pandora
    Project Pandora
    19 февраля в 14:41
    Никому оно не надо. Даром или за безценок ещё возьмут, но уж точно не за хуллиарды. Останется он на .опе там же и весь сказ.
    Q-J-G
    Q-J-G
    19 февраля в 14:30
    После первого матча 1/8 Лиги чемпионов "Барселона"-ПСЖ, невольно возникает вопрос, а так ли нужен Л.Месси в нашей команде, речь идёт о ПСЖ и МС, которые были первыми кандидатами на то, чтобы пригласить Месси в свою команду.....
    ilyafrom
    ilyafrom ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 февраля в 14:28
    Ради маркетинга тоже не стоит. После перехода Роналду в Ювентус, акции немного подскочили, но не сказать, что много на нем заработали и ЛЧ он не помог выиграть. С Месси то же так будет
    Igo0rek
    Igo0rek
    19 февраля в 14:24
    Потому что нет никакого смысла подписывать Месси, разве что из-за маркетинга.
    ilyafrom
    ilyafrom
    19 февраля в 14:24
    У Сити хороший, сплоченный коллектив, зачем им Месси. Чтобы выиграть ЛЧ? Сомневаюсь, что он поможет
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