В «Манчестер Сити» отрицают, что клуб ведёт переговоры с Месси

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах касательно возможного трансфера нападающего Лионеля Месси.
Контракт аргентинского форварда с «Барселоной» истекает этим летом. Если каталонскому клубу не удастся продлить контракт с Лионелем, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к трансферу Месси проявляют «Манчестер Сити» и ПСЖ. По информации Sky Sports, в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни в дальнейшем не вели переговоры с аргентинцем и «Барселоной».
Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будет пытаться продлить контракт с Месси, если выиграет выборы.
Бывший защитник сборной Аргентины и «Реала» Оскар Руджери высказался насчет будущего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Ему нужно уйти. Должно быть, [хавбек «ПСЖ»] Паредес спрашивал у него, собирается ли Месси перейти к ним.
«Барселона» совершала поступки, раздражавшие Месси: опубликовала детали его контракта, убрала из команды Луиса Суареса.
Пике тоже пора уходить. Он медлителен, не выигрывает борьбу в воздухе. Когда он играет против сильной атаки, ему очень тяжело», – сказал Руджери.
«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза
Бывший защитник сборной Аргентины и «Реала» Оскар Руджери высказался насчет будущего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Ему нужно уйти. Должно быть, [хавбек «ПСЖ»] Паредес спрашивал у него, собирается ли Месси перейти к ним.
«Барселона» совершала поступки, раздражавшие Месси: опубликовала детали его контракта, убрала из команды Луиса Суареса.
Пике тоже пора уходить. Он медлителен, не выигрывает борьбу в воздухе. Когда он играет против сильной атаки, ему очень тяжело», – сказал Руджери.
«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза
А играть-то он совсем перестал.
Кому он нужен в таком состоянии?
А играть-то он совсем перестал.
Кому он нужен в таком состоянии?