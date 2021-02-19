В «Манчестер Сити» отрицают, что клуб ведёт переговоры с Месси

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19 февраля 2021, 14:14

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах касательно возможного трансфера нападающего .

Контракт аргентинского форварда с «Барселоной» истекает этим летом. Если каталонскому клубу не удастся продлить контракт с Лионелем, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к трансферу Месси проявляют «Манчестер Сити» и ПСЖ . По информации Sky Sports, в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни в дальнейшем не вели переговоры с аргентинцем и «Барселоной».

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будет пытаться продлить контракт с Месси, если выиграет выборы.