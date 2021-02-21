Матч «Уфа» — «Урал», скорее всего, будет перенесен из-за мороза

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что уфимский клуб попросил перенести матч 1/8 финала Кубка России с «Уралом» из-за непогоды.

Мы отправили письмо в «Урал» и РФС с просьбой о переносе. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе минус 20–22 градусов. Завтра будет ещё холоднее, около 22–23 градусов. Морозить болельщиков и команды не хочется. Из РФС мы пока не получили ответа, но, повторюсь, письмо отправили. Резервный день стоит — 3 марта, на него мы и отправили письмо с просьбой о переносе.