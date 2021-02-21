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Матч «Уфа» — «Урал», скорее всего, будет перенесен из-за мороза

21 февраля 2021, 15:18
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что уфимский клуб попросил перенести матч 1/8 финала Кубка России с «Уралом» из-за непогоды.

Мы отправили письмо в «Урал» и РФС с просьбой о переносе. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе минус 20–22 градусов. Завтра будет ещё холоднее, около 22–23 градусов. Морозить болельщиков и команды не хочется. Из РФС мы пока не получили ответа, но, повторюсь, письмо отправили. Резервный день стоит — 3 марта, на него мы и отправили письмо с просьбой о переносе.

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Все комментарии
mat73
mat73
22 февраля в 08:38
Это он ещё поскромничал , -22-23 говорит. Незнай, у меня вот градусник с утра -33 показывал , сейчас правда -28 только. Живу в пригороде Уфы
ilyafrom
ilyafrom
21 февраля в 17:34
Где то на Чукотке люди не понимают, почему в такую теплую погоду матч отменен
LOpp
LOpp
21 февраля в 16:47
В феврале в России морозы. Удивительно конечно.
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 16:32
у нас может быть всё)))
ДСА
ДСА
21 февраля в 15:55
Такую зиму, как обычно, никто не ждал.
ermak6848
ermak6848
21 февраля в 15:54
Морозы + COVID-19 - полная беда будет
Байкал-38
Байкал-38
21 февраля в 15:44
Морозы зимой в России? Откуда? Надо ждать весну!
Воин666
Воин666
21 февраля в 15:43
В такие морозы играть точно нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 15:24
Надо переносить!
BDA8181
BDA8181
21 февраля в 15:21
хоть у кого то мозги есть из Российских клубов ))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 февраля в 15:20
Да и хрен с ним
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