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Пулишич может заменить Комана в «Баварии»

22 февраля 2021, 10:45

Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».

Как сообщается, футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы рассматривают Пулишича в качестве замены Кингсли Коману, который может покинуть команду летом. «Челси» оценивает своего полузащитника в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Ранее бывший защитник сборной США Алекси Лалас заявил, что Кристиану следует перейти более сильный клуб, чем «Челси».

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ColdSun1995
ColdSun1995
22 февраля в 23:22
лол))) а как он заиграет в основе в Баварии, если в Челси не может выиграть конкуренцию))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 февраля в 12:41
А смысл идти в Баварию под Сане и Гнабри? В Челси при Тухеле больше шансов стать основным.
drug01
drug01
22 февраля в 11:15
Посмотрим как это поможет
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 11:11
...футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе....

Очень интересный повод, для того, чтобы перейти в "Баварию"!!!

Если бы он из-за этого повода перешёл в "Арминию" к примеру, то было бы понятно, но в "Баварию".....

Посмотрим, неужели игрок, который не имеет достаточно игрового времени в "Челси" будет иметь достаточно игрового времени в "Баварии"....
ДСА
ДСА
22 февраля в 11:09
Вряд ли это усиление для Баварии.
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 10:48
Парень хочет больше играть
Gahi
Gahi
22 февраля в 10:46
Может и помочь если будет играть.Удачи
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