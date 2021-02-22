Пулишич может заменить Комана в «Баварии»

Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».
Как сообщается, футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы рассматривают Пулишича в качестве замены Кингсли Коману, который может покинуть команду летом. «Челси» оценивает своего полузащитника в 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Пулишич провёл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Ранее бывший защитник сборной США Алекси Лалас заявил, что Кристиану следует перейти более сильный клуб, чем «Челси».
Очень интересный повод, для того, чтобы перейти в "Баварию"!!!
Если бы он из-за этого повода перешёл в "Арминию" к примеру, то было бы понятно, но в "Баварию".....
Посмотрим, неужели игрок, который не имеет достаточно игрового времени в "Челси" будет иметь достаточно игрового времени в "Баварии"....
Очень интересный повод, для того, чтобы перейти в "Баварию"!!!
Если бы он из-за этого повода перешёл в "Арминию" к примеру, то было бы понятно, но в "Баварию".....
Посмотрим, неужели игрок, который не имеет достаточно игрового времени в "Челси" будет иметь достаточно игрового времени в "Баварии"....