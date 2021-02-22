Пулишич может заменить Комана в «Баварии»

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22 февраля 2021, 10:45

Полузащитник может покинуть «Челси».

Как сообщается, футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы рассматривают Пулишича в качестве замены , который может покинуть команду летом. «Челси» оценивает своего полузащитника в 60 млн евро.