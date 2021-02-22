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Нойхаус прокомментировал слухи об интересе со стороны «Ливерпуля»

22 февраля 2021, 08:33

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля».

У меня контракт до 2024 года, и у меня очень большие цели на этот сезон. Вот на чем я сейчас концентрируюсь. Обсуждение трансфера сейчас не является для меня проблемой.

Я играю за «Боруссию», у меня есть контракт, и мы, как клуб, по-прежнему преследуем очень большие цели в этом сезоне. Я не могу сказать, что произойдет летом. Я также очень спокойно смотрю в будущее. «Боруссия» — клуб, в котором я смог отлично развиваться.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
22 февраля в 19:42
Почему-то мне кажется, что летом после прихода Розе пойдёт перестройка Дортмунда: почти гарантированно продадут Санчо, и есть не маленькая вероятность что продадут и Холланда. Это я к чему?? Думаю что Розе "потащит" за собой в БД и Нойхауса и кого-то из линии нападения (того же Тюрама например), и не исключено что кого-то из защитников - деньги после продаж точно будут, а Гладбах очень сильно врядли будет сопротивляться...
Поэтому, переход в БД, а не в Ливерпуль кажется более вероятным... Да и Ливерпулю среди хавов по формату больше подошёл бы условный Забитцер много работающий и в обороне тоже...
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 09:05
Конечно хочется в Ливерпуль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 09:02
Смотря скока бабла предложат...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 08:41
Может и отпустят его!
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