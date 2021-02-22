Нойхаус прокомментировал слухи об интересе со стороны «Ливерпуля»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля».

У меня контракт до 2024 года, и у меня очень большие цели на этот сезон. Вот на чем я сейчас концентрируюсь. Обсуждение трансфера сейчас не является для меня проблемой.

Я играю за «Боруссию», у меня есть контракт, и мы, как клуб, по-прежнему преследуем очень большие цели в этом сезоне. Я не могу сказать, что произойдет летом. Я также очень спокойно смотрю в будущее. «Боруссия» — клуб, в котором я смог отлично развиваться.