«Эвертон» потребует 80 млн евро от ПСЖ за трансфер Моизе Кина

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22 февраля 2021, 00:14

«Эвертон» потребует от ПСЖ 80 миллионов евро, если парижский клуб захочет подписать на постоянной основе, сообщает Todofichajes.

Кин забил 14 голов в 25 матчах с тех пор, как присоединился к «Пари Сен-Жермен» на правах сезонной аренды. СМИ сообщают, что в клубе довольны игрой 20-летнего форварда и намерены оформить полноценный трансфер.

В арендном соглашении не была учтена опция выкупа игрока, это означает, что «Эвертон» готов потребовать большие деньги за трансфер Кина этим летом.