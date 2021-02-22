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«Эвертон» потребует 80 млн евро от ПСЖ за трансфер Моизе Кина

22 февраля 2021, 00:14

«Эвертон» потребует от ПСЖ 80 миллионов евро, если парижский клуб захочет подписать Моизе Кина на постоянной основе, сообщает Todofichajes.

Кин забил 14 голов в 25 матчах с тех пор, как присоединился к «Пари Сен-Жермен» на правах сезонной аренды. СМИ сообщают, что в клубе довольны игрой 20-летнего форварда и намерены оформить полноценный трансфер.

В арендном соглашении не была учтена опция выкупа игрока, это означает, что «Эвертон» готов потребовать большие деньги за трансфер Кина этим летом.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» надеется вернуть Кина из ПСЖ.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
22 февраля в 19:52
Ещё пару дней и Эвертон будет просить за Кина 100-120 лимонов - стабильно раз в пару дней читаю о том, как ценник растёт лимонов на 10-15 =))
В реальности же, по тем играм что я видел "красная цена" Мойзе - лимонов 50-60, даже с учётом "наценки для шейхов", особенно с учётом того что Эвертону он не нужен, и в АПЛ у него откровенно не пошло... Не удивлюсь кстати, если Эвертон реально "заломит" лимонов 80-90, шейхи рассудят что у них ведь и Икарди есть - откажутся от Кина. И поедет Мойзе по старому маршруту, назад в Турин, но лимонов за 50...

P. S. Если трезво оценивать талант Кина, то у него было полтора года "успешных выходов на замену" (тоесть игрока ротации, или в лучшем случае "супер-саба), потом провальный год в АПЛ, и неплохой, пока что, сезон во Франции, в составе сильнейшей команды лиги... Если за такие достижения требовать 80 лимонов - то это граничит с безумием...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 13:33
Адекватная сумма. Талант есть. Голы забивает. Возраст молодой. Торг уместен до 65 лямов.
Alex12357
Alex12357
22 февраля в 12:13
Вот вместо МБаппе-купить Холанда -было бы здорово ,Холанд участвует в атаках ,хотя отрабатывать в обороне такой же лентяй как и МБаппе,за то на последнем рубеже атаки действует более грамотно чем МБаппе.
Nazi
Nazi
22 февраля в 09:10
За 80 лимонов почти Холанда можно прикупить, зачем платить за Кина, который не уровень Парижа..
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 08:04
Тут главное побольше попросить.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 07:21
Боссам ПСЖ виднее.
A.S.A
A.S.A
22 февраля в 06:50
Ну парень показывает хорошие результаты в составе Парижан, 80 конечно многовато, но думаю договорятся
goalaktika
goalaktika
22 февраля в 06:49
Не плохо заиграл в ПСЖ. 14 голов в 25 матчах хороший результат
Али Самаркандский
Али Самаркандский
22 февраля в 03:54
Бешенная сумма.
Ozabot
Ozabot
22 февраля в 03:49
Взяли за 30. Почему бы не завернуть и продать за 80 )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 02:30
Сейчас в ходу сотни миллионов...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 февраля в 02:25
Да, деньги огромные
1bear
1bear
22 февраля в 01:26
я фигею с вашей группы....
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 01:12
Для ПСЖ - это мелочь.
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 01:01
Надо брать. Будущая звезда подрастает.
dimagas2
dimagas2
22 февраля в 00:48
Сразу все 222)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 00:21
Так и недорого...
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