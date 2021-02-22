«Эвертон» потребует 80 млн евро от ПСЖ за трансфер Моизе Кина

«Эвертон» потребует от ПСЖ 80 миллионов евро, если парижский клуб захочет подписать Моизе Кина на постоянной основе, сообщает Todofichajes.
Кин забил 14 голов в 25 матчах с тех пор, как присоединился к «Пари Сен-Жермен» на правах сезонной аренды. СМИ сообщают, что в клубе довольны игрой 20-летнего форварда и намерены оформить полноценный трансфер.
В арендном соглашении не была учтена опция выкупа игрока, это означает, что «Эвертон» готов потребовать большие деньги за трансфер Кина этим летом.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» надеется вернуть Кина из ПСЖ.
В реальности же, по тем играм что я видел "красная цена" Мойзе - лимонов 50-60, даже с учётом "наценки для шейхов", особенно с учётом того что Эвертону он не нужен, и в АПЛ у него откровенно не пошло... Не удивлюсь кстати, если Эвертон реально "заломит" лимонов 80-90, шейхи рассудят что у них ведь и Икарди есть - откажутся от Кина. И поедет Мойзе по старому маршруту, назад в Турин, но лимонов за 50...
P. S. Если трезво оценивать талант Кина, то у него было полтора года "успешных выходов на замену" (тоесть игрока ротации, или в лучшем случае "супер-саба), потом провальный год в АПЛ, и неплохой, пока что, сезон во Франции, в составе сильнейшей команды лиги... Если за такие достижения требовать 80 лимонов - то это граничит с безумием...
В реальности же, по тем играм что я видел "красная цена" Мойзе - лимонов 50-60, даже с учётом "наценки для шейхов", особенно с учётом того что Эвертону он не нужен, и в АПЛ у него откровенно не пошло... Не удивлюсь кстати, если Эвертон реально "заломит" лимонов 80-90, шейхи рассудят что у них ведь и Икарди есть - откажутся от Кина. И поедет Мойзе по старому маршруту, назад в Турин, но лимонов за 50...
P. S. Если трезво оценивать талант Кина, то у него было полтора года "успешных выходов на замену" (тоесть игрока ротации, или в лучшем случае "супер-саба), потом провальный год в АПЛ, и неплохой, пока что, сезон во Франции, в составе сильнейшей команды лиги... Если за такие достижения требовать 80 лимонов - то это граничит с безумием...