Наставник «Астон Виллы»: «Слухи об интересе „Ливерпуля“ не отвлекают Конса»

Главный тренер «Астон Виллы» отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля» к защитнику .

Все видят, что у нас пока хороший сезон, а когда команды проводят хорошие сезоны, их игроков связывают со многими клубами.

Конса проводит первый полный сезон в АПЛ , он не допускает ошибки. Он выступает на том уровне, который я от него ожидаю. Но он может играть ещё лучше.

Он знает об этом и в данный момент наслаждается своими выступлениями. Поэтому сейчас никакие слухи точно не будут его отвлекать.