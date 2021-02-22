Наставник «Астон Виллы»: «Слухи об интересе „Ливерпуля“ не отвлекают Конса»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля» к защитнику Эзри Конса.
Все видят, что у нас пока хороший сезон, а когда команды проводят хорошие сезоны, их игроков связывают со многими клубами.
Конса проводит первый полный сезон в АПЛ, он не допускает ошибки. Он выступает на том уровне, который я от него ожидаю. Но он может играть ещё лучше.
Он знает об этом и в данный момент наслаждается своими выступлениями. Поэтому сейчас никакие слухи точно не будут его отвлекать.