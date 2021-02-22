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Наставник «Астон Виллы»: «Слухи об интересе „Ливерпуля“ не отвлекают Конса»

22 февраля 2021, 09:46

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля» к защитнику Эзри Конса.

Все видят, что у нас пока хороший сезон, а когда команды проводят хорошие сезоны, их игроков связывают со многими клубами.

Конса проводит первый полный сезон в АПЛ, он не допускает ошибки. Он выступает на том уровне, который я от него ожидаю. Но он может играть ещё лучше.

Он знает об этом и в данный момент наслаждается своими выступлениями. Поэтому сейчас никакие слухи точно не будут его отвлекать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 11:44
Будет стабильность,будут предложения!
Cat01
Cat01
22 февраля в 10:12
Меньше слов лучше играть самим
ДСА
ДСА
22 февраля в 10:09
Возьмут - хорошо, не возьмут - переживет.
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