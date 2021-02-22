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«Кальяри» уволил Ди Франческо через месяц после продления контракта

22 февраля 2021, 16:31

«Кальяри» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо.

«Кальяри» расстался с главным тренером Эусебио Ди Франческо. Также клуб расстался с помощниками тренера Франческо Кальцоной, Стефано Романо и Джанкарло Марини, тренером по физподготовке Никандро Визоко и психологом Джанмарией Палумбо.

Клуб благодарит всех за их вклад, сделанный с особой приверженностью и профессионализмом.

Напомним, что всего месяц назад «Кальяри» продлил контракт с Ди Франческо до лета 2023 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 17:03
Коипенсацию за увольнение на пополам поделят.
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 16:42
И такое бывает
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