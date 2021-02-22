«Кальяри» уволил Ди Франческо через месяц после продления контракта

«Кальяри» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера клуба .

«Кальяри» расстался с главным тренером Эусебио Ди Франческо. Также клуб расстался с помощниками тренера Франческо Кальцоной, Стефано Романо и Джанкарло Марини, тренером по физподготовке Никандро Визоко и психологом Джанмарией Палумбо.

Клуб благодарит всех за их вклад, сделанный с особой приверженностью и профессионализмом.