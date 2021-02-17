«Кальяри» может уволить Ди Франческо по итогам матча с «Торино»

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17 февраля 2021, 12:29

Сообщается, что главный тренер «Кальяри» может быть уволен в ближайшее время.

Наставник итальянского клуба может потерять работу по итогам матча 23-го тура Серии А против «Торино».

Есть высокая вероятность, что клуб уволит тренера, если матч будет проигран.

После 22-го тура «Кальяри» занимает 18-е место в таблице.