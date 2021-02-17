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«Кальяри» может уволить Ди Франческо по итогам матча с «Торино»

17 февраля 2021, 12:29
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Сообщается, что главный тренер «Кальяри» Эусебио Ди Франческо может быть уволен в ближайшее время.

Наставник итальянского клуба может потерять работу по итогам матча 23-го тура Серии А против «Торино».

Есть высокая вероятность, что клуб уволит тренера, если матч будет проигран.

После 22-го тура «Кальяри» занимает 18-е место в таблице.

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КЭТиК
КЭТиК
17 февраля в 13:01
Судьбоносный матч ожидается
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 12:52
Когда руководство команды хочет, чтобы его команда выиграла очередной матч, то в качестве "допинга" использует: может уволить тренера, по итогам очередного матча...

Очень часто эта "незамысловатая схема" имеет положительный эффект.

Как в недавнем матче "Наполи"-"Ювентус" 1:0.

Когда подобное заявление было по отношению к Дженнаро Гаттузо...
beefs
beefs
17 февраля в 12:31
ну что же, такова участь тренера...
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