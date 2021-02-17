«Кальяри» может уволить Ди Франческо по итогам матча с «Торино»

Сообщается, что главный тренер «Кальяри» Эусебио Ди Франческо может быть уволен в ближайшее время.
Наставник итальянского клуба может потерять работу по итогам матча 23-го тура Серии А против «Торино».
Есть высокая вероятность, что клуб уволит тренера, если матч будет проигран.
После 22-го тура «Кальяри» занимает 18-е место в таблице.
Очень часто эта "незамысловатая схема" имеет положительный эффект.
Как в недавнем матче "Наполи"-"Ювентус" 1:0.
Когда подобное заявление было по отношению к Дженнаро Гаттузо...
Очень часто эта "незамысловатая схема" имеет положительный эффект.
Как в недавнем матче "Наполи"-"Ювентус" 1:0.
Когда подобное заявление было по отношению к Дженнаро Гаттузо...