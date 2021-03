Бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон возглавил «Бристоль Роверс»

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и КПР стал главным тренером «Бристоль Роверс». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Наставник подписал контракт до 2023 года.

🤝 We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci