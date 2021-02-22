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Болельщики будут допущены на матчи АПЛ с 17 мая

22 февраля 2021, 19:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем докладе сообщил о скором возвращении болельщиков на стадионы.

Зрителей допустят на стадионы с 17 мая. The Telegraph сообщает, что клубам разрешат заполнять стадионы до 25% вместимости. Максимум — 10 тысяч человек.

Основным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии, который пройдет 15 мая. В дальнейшем число фанатов на трибунах должно быть увеличено.

Ранее аналогичные новости пришли из Италии.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
23 февраля в 07:56
праздник футбола
Брулин
Брулин
22 февраля в 22:26
ахахаха, как это типично...
после 17го мая, останется 1 тур)))))
112910415
112910415
22 февраля в 21:26
хорошо, но поздно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ neukomm (раскрыть)
22 февраля в 21:12
А что непонятного? Со зрителями матчи приятнее смотреть. АПЛ показывают на ОККО. Продлю снова подписку. Так понятно?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
22 февраля в 20:55, ред.
А можно немного пораньше, где то к началу марта, а то без болельщиков Энфилд из крепости превратился в двор проходной
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 20:46
К концу сезона разродились
neukomm
neukomm ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 февраля в 20:30
К чему это?
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 20:12
Одни убытки для клубов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 20:04
Прям супер! Продлю ОККО ещё на год
drug01
drug01
22 февраля в 19:37
Будем ждать и желать побед
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 февраля в 19:35
Это их проблемы
particular
particular
22 февраля в 19:32
Премьер пожелал прослыть добрым дядей в феврале, слабо представляя, что будет твориться в мае... Но это будет потом, а сегодня - успех и почитание..:)
Bom Bom
Bom Bom
22 февраля в 19:32
Медленно, но верно, надеюсь вернемся к полным стадионам) Все соскучились по атмосфере футбольного праздника
Сантус
Сантус
22 февраля в 19:28
Акурат к концу сезона..)
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 19:22
38-й тур - сезона-2020/2021 в АПЛ-23-го мая...!!!

Хитрый ход правительства Великобритании. Это что, в связи с тем, чтобы Евро-2020 - играть только в Англии?!

Великобритания готова принять Евро-2020 у себя
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238328
ilyafrom
ilyafrom
22 февраля в 19:22
Будут смотреть на ремонтников, как газон меняют, красят и т. д.
Futurista
Futurista
22 февраля в 19:18
ВОЗ: Борис, ты не прав...
David Young
David Young
22 февраля в 19:18
Это хорошо что не сразу будет разрешена полная заполненность. Надеюсь всё будет в порядке со здоровьем приходящих смотреть футбол.
beefs
beefs
22 февраля в 19:15
во дает 18 мая еще ох как не скоро...
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