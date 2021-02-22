Болельщики будут допущены на матчи АПЛ с 17 мая

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22 февраля 2021, 19:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем докладе сообщил о скором возвращении болельщиков на стадионы.

Зрителей допустят на стадионы с 17 мая. The Telegraph сообщает, что клубам разрешат заполнять стадионы до 25% вместимости. Максимум — 10 тысяч человек.

Основным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии, который пройдет 15 мая. В дальнейшем число фанатов на трибунах должно быть увеличено.

Ранее аналогичные новости пришли из Италии.