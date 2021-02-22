Болельщики будут допущены на матчи АПЛ с 17 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем докладе сообщил о скором возвращении болельщиков на стадионы.
Зрителей допустят на стадионы с 17 мая. The Telegraph сообщает, что клубам разрешат заполнять стадионы до 25% вместимости. Максимум — 10 тысяч человек.
Основным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии, который пройдет 15 мая. В дальнейшем число фанатов на трибунах должно быть увеличено.
Ранее аналогичные новости пришли из Италии.
после 17го мая, останется 1 тур)))))
после 17го мая, останется 1 тур)))))
Хитрый ход правительства Великобритании. Это что, в связи с тем, чтобы Евро-2020 - играть только в Англии?!
Великобритания готова принять Евро-2020 у себя
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238328
Хитрый ход правительства Великобритании. Это что, в связи с тем, чтобы Евро-2020 - играть только в Англии?!
Великобритания готова принять Евро-2020 у себя
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238328