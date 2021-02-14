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Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер в поддержку Клоппа

14 февраля 2021, 20:42

Фанаты «Ливерпуля» поддержали команду и главного тренера Юргена Клоппа в непростой для «красных» период. «Ливерпуля» проиграл 3 матча подряд в рамках АПЛ впервые с 2014 года.

Болельщики клуба вывесили баннер за пределами «Энфилда», чтобы выразить поддержку наставнику «красных». Кроме того, фанаты продолжают верить, что Клопп сможет вывести команду из кризиса. Некоторые из болельщиков написали об этом в твиттере.

Наш тренер через взлёты и падения.

Он наш человек. Он поможет нам пройти через этот сложный период. Ты никогда не будешь один! Тем более в такой момент, как сейчас.

Надеюсь, что босс увидит этот баннер. Отличная работа.

Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер в поддержку Клоппа

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ Кап_и_тошка (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 09:34
Это в 2005 и был Милан)))))16 лет назад почти и то я писал про апл, в следующем сезоне он был 5 клубом апл так как в топ 4 даже не вошёл, этот финал все помнят
IKER-RAUL
IKER-RAUL
15 февраля в 01:36
Эту команду создал Юрген, этих нынешних звезд сделал тоже он, мало кто еще три-четыре года назад знал ван Дейка и Мане из Саутгемптона, Салаха из Ромы, Робертсона из Халл Сити, Алиссона, который был в Роме сменщиком Щесны, Вейналдума из Ньюкасла, молодых воспитанников красных Трента, Джонса.. Эта команда испытала неудачи в финалах ЛЕ и ЛЧ, но не сломалась , а уже на следующий год выиграла ЛЧ !!!, пройдя Баварию и совершив невероятный камбэк с Барсой!!! и при этом лишь одно очко уступив в АПЛ МС. На следующий год Юрген с этой командой БЕЗОГОВОРОЧНО, никого не замечая, выиграл АПЛ!!! ...

У команды сейчас по объективным причинам спад, трудный период и очень приятно, что болелы пытаются поддержать тренера и команду! Достойное поведение болельщиков, Респект вам!!! YNWA!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
15 февраля в 01:34, ред.
Все правильно, нужно поддерживать свою команду, не только во времена побед, но и кризиса, ничего были и более тяжелые времена, когда крупных побед не было,если те времена пережили, то и этот кризис тем более. YNWA. UP THE REDS.
Nazi
Nazi
14 февраля в 23:44
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Кап_и_тошка (комментарий удален) (раскрыть)
    14 февраля в 22:41
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      14 февраля в 22:37
      Не то что марсельские псевдофанаты
      А Юрген реально крутой тренер, просто ему не повезло в травмами почти всех защитников
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Кап_и_тошка (комментарий удален) (раскрыть)
      14 февраля в 22:27
      Ха-ха тогда почему почти с тем же составом, Тухель ничего не выиграл?
      Caniggia
      Caniggia
      14 февраля в 21:25
      Крутые болельщики! Молодцы, респект!
      A.S.A
      A.S.A
      14 февраля в 21:19
      Респект таким болельщикам! Вины Клоппа в данном спаде нет, т.к слишком много травм в команде, и потеря многих лидеров по этой причине. А во время ТО должную подпитку не получили, поэтому на этом сезоне скорее всего можно ставить крест, а летом усилять состав
      Сантус
      Сантус ответ LOpp (раскрыть)
      14 февраля в 21:12
      ...первый вариант был лучше...:)
      alexgurzan
      alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
      14 февраля в 21:09
      .
      LOpp
      LOpp
      14 февраля в 21:09, ред.
      Возможно этот баннер вывесили болельщики МанСити или сам Клопп
      berda2003
      berda2003
      14 февраля в 21:08
      рад за юргена - это его сильно воодушевит и команде придаст дополнительную мотивацию.
      Сантус
      Сантус ответ Кап_и_тошка (комментарий удален) (раскрыть)
      14 февраля в 21:01, ред.
      Дортмунд?
      Lewa2708
      Lewa2708
      14 февраля в 20:55
      То, что не хватает троих ключевых и ещё нескольких основных игроков, это конечно сложно, но ещё сложнее, когда играешь и нет живой поддержки с трибун
      Q-J-G
      Q-J-G
      14 февраля в 20:53
      Поддержка болельщиков, это отличный стимул для Юргена Клоппа избавиться от депрессивного настроения, поверить в свои силы, в успех своей команды, и смотреть в настоящее и будущее "Ливерпуля" с оптимизмом.

      Болельщики "Ливерпуля" не только в радости с главным тренером, но и тогда, когда у команды проблемы в игре, и не очень хорошее душевное состояние.

      Молодцы-болельщики "Ливерпуля"!
      Cat01
      Cat01
      14 февраля в 20:53
      Важная поддержка команды...
      Сантус
      Сантус ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      14 февраля в 20:52
      Ха-ха...фаны Челси перед последней игрой вывесили на стадионе подобное.Но тут разные случаи,если Клопповский клас тренера никто не подвергает сомнению,то с Лэмпардом об этом говорить ещё слишком рано.Игрок-да,тренер-пусть докажет...
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      14 февраля в 20:51
      Молодцы
      hoper
      hoper
      14 февраля в 20:48
      Настоящие фэны с большой буквы.думаю Клопп прослезился.И это без всякой иронии написано
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      14 февраля в 20:44
      Респект, болелы Челси на такое не способны
      Q-J-G
      Q-J-G
      14 февраля в 20:43
      Этот факт только радует!!!
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