Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер в поддержку Клоппа

Фанаты «Ливерпуля» поддержали команду и главного тренера Юргена Клоппа в непростой для «красных» период. «Ливерпуля» проиграл 3 матча подряд в рамках АПЛ впервые с 2014 года.
Болельщики клуба вывесили баннер за пределами «Энфилда», чтобы выразить поддержку наставнику «красных». Кроме того, фанаты продолжают верить, что Клопп сможет вывести команду из кризиса. Некоторые из болельщиков написали об этом в твиттере.
Наш тренер через взлёты и падения.
Он наш человек. Он поможет нам пройти через этот сложный период. Ты никогда не будешь один! Тем более в такой момент, как сейчас.
Надеюсь, что босс увидит этот баннер. Отличная работа.
Болельщики "Ливерпуля" не только в радости с главным тренером, но и тогда, когда у команды проблемы в игре, и не очень хорошее душевное состояние.
Молодцы-болельщики "Ливерпуля"!
Болельщики "Ливерпуля" не только в радости с главным тренером, но и тогда, когда у команды проблемы в игре, и не очень хорошее душевное состояние.
Молодцы-болельщики "Ливерпуля"!