Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер в поддержку Клоппа

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14 февраля 2021, 20:42

Фанаты «Ливерпуля» поддержали команду и главного тренера в непростой для «красных» период. «Ливерпуля» проиграл 3 матча подряд в рамках АПЛ впервые с 2014 года.

Болельщики клуба вывесили баннер за пределами «Энфилда», чтобы выразить поддержку наставнику «красных». Кроме того, фанаты продолжают верить, что Клопп сможет вывести команду из кризиса. Некоторые из болельщиков написали об этом в твиттере.

Наш тренер через взлёты и падения.

Он наш человек. Он поможет нам пройти через этот сложный период. Ты никогда не будешь один! Тем более в такой момент, как сейчас.