Экс-наставник «Лестера» возглавил «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» объявил о назначении нового главного тренера после отставки . Им стал 57-летний .

Контракт с английским специалистом рассчитан до конца текущего сезона в Чемпионшипе.

Последним местом работы Пирсона был «Уотфорд». До этого Найджел тренировал такие клубы, как «Лестер Сити», «Саутгемптон», «Дерби» и «Халл Сити».

На данный момент «Бристоль Сити» 15-е место в Чемпионшипе. 13 февраля «зарянки» проиграли «Уотфорду» со счётом 0:6.

