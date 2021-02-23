«Кальяри» объявил имя нового главного тренера

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23 февраля 2021, 00:13

«Кальяри» сообщил о назначении на должность главного тренера .

Контракт с 53-летним специалистом подписан до июня 2022 года.

Семпличи известен по работе со СПАЛом, который он выводил в Серию А. Ранее сардинский клуб уволил Эусебио Ди Франческо, с которым продлил контракт около месяца назад.