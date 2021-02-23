«Кальяри» объявил имя нового главного тренера

«Кальяри» сообщил о назначении на должность главного тренера Леонардо Семпличи.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до июня 2022 года.
Семпличи известен по работе со СПАЛом, который он выводил в Серию А. Ранее сардинский клуб уволил Эусебио Ди Франческо, с которым продлил контракт около месяца назад.
✅ | UFFICIALE— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 22, 2021
Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore rossoblù. Benvenuto, mister! 💪🏼
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