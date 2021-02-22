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Экс-защитник сборной России Колодин стал тренером «Кызыл-Жара»

22 февраля 2021, 20:20

Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызыл-Жара». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Карпович.

Денис Алексеевич пополнил наш тренерский штаб. Спасибо руководству клуба за это, потому что мы нуждались в еще одном тренере. Он будет отвечать непосредственно за линию обороны. У него уже есть свое видение.

Единственное, что мешает постоянно — то, что пока еще не до конца сформировали команду, соответственно в той линии обороны мы просматриваем много игроков, люди приезжают на несколько дней и понять их возможности очень сложно. Его основная задача — организация игры в обороне.

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Все комментарии
galem72
galem72
23 февраля в 09:12
Видимо, больше ни на что мозгов не хватило.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 21:55
Удачи ему в "Кызыл -Жара"!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
22 февраля в 21:13
Удачи Денису "Пушка страшная" Колодину.
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 21:11
На Родине работы не нашлось.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 20:53
У нас надо в связи с передом на зимний календарь назвать команду Спартак-колотун.
матос
матос
22 февраля в 20:44
"Кызыл - Жара" -- красная жара? :)
Сантус
Сантус
22 февраля в 20:41
Притулился к тёплой печке...)Ну не сторожем же на базу....
Cat01
Cat01
22 февраля в 20:36
Надо пожелать удачи
Futurista
Futurista
22 февраля в 20:31
Жара)...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 20:26
С чего то надо начинать
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