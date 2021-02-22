Экс-защитник сборной России Колодин стал тренером «Кызыл-Жара»

Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызыл-Жара». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Карпович.

Денис Алексеевич пополнил наш тренерский штаб. Спасибо руководству клуба за это, потому что мы нуждались в еще одном тренере. Он будет отвечать непосредственно за линию обороны. У него уже есть свое видение.

Единственное, что мешает постоянно — то, что пока еще не до конца сформировали команду, соответственно в той линии обороны мы просматриваем много игроков, люди приезжают на несколько дней и понять их возможности очень сложно. Его основная задача — организация игры в обороне.