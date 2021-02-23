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Гасперини: «Лишь игра покажет, насколько силён „Реал“»

23 февраля 2021, 21:43
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини порассуждал о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

Путевка в четвертьфинал будет разыграна по сумме двух матчей. Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность. У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше.

Ранее мы с «Реалом» не встречались. Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник. Это одна из лучших команд мира. Однако ранее в подобных матчах мы всегда демонстрировали чуть больше знаний и мастерства.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 22:57
Удачи и победы Аталанте!
goalaktika
goalaktika
23 февраля в 22:25
Реал не так силен сейчас, но у него есть колоссальный опыт выступления в ЛЧ, которого нет у Аталанты
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 21:58
На дурака можно выиграть и у «Реала»
Futurista
Futurista
23 февраля в 21:57
Реал всегда силен...вопросов нет...бывает не везет...
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 21:48
А так ли силён Реал)
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