Гасперини: «Лишь игра покажет, насколько силён „Реал“»

Наставник «Аталанты» порассуждал о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

Путевка в четвертьфинал будет разыграна по сумме двух матчей. Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность. У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше.

Ранее мы с «Реалом» не встречались. Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник. Это одна из лучших команд мира. Однако ранее в подобных матчах мы всегда демонстрировали чуть больше знаний и мастерства.